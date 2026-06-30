Homem morre após perder o controle da moto e sofrer acidente em Vila Pavão

Um homem identificado como Valdemiro Fernandes Guimarães morreu após sofrer um acidente de moto em Vila Pavão, no Noroeste do Espírito Santo, na segunda-feira (29). De acordo com a Polícia Militar (PM), a vítima seguia no sentido distrito de Praça Rica para a sede da cidade quando, ao passar por uma curva, teria perdido o controle da motocicleta, colidido com uma cerca às margens da via e, em seguida, caído.





Quando os militares chegaram, Valdemiro já estava sem sinais vitais. A perícia da Polícia Científica foi acionada e, após os trabalhos no local, o corpo foi encaminhado ao Serviço Médico Legal (SML) de Colatina. A moto da vítima foi removida para um pátio, em Pinheiros, porque estava com o licenciamento em atraso.





A repotagem de A Gazeta entrou em contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.