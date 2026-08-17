Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quarta-feira, 17 de agosto de 2026

A Lua Nova é uma das quatro fases principais do ciclo lunar, ao lado da Crescente, Cheia e Minguante. As fases acontecem porque, enquanto a Lua orbita a Terra, observamos diferentes proporções de sua metade iluminada pelo Sol. Na Lua Nova , o satélite se encontra na mesma região do céu que o Sol quando observado a partir da Terra. Assim, a face lunar voltada para nós recebe pouca ou nenhuma luz solar direta, tornando-se muito difícil de observar a olho nu.