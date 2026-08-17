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Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quarta-feira, 17 de agosto de 2026

Neste período, o satélite não pode ser totalmente visto da Terra e pode até parecer ausente do céu
Portal Edicase

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Publicado em 17 de Agosto de 2026 às 11:55

A Lua encontra-se na fase Nova nesta segunda-feira (Imagem: Nazarii_Neshcherenskyi | Shutterstock)
A Lua encontra-se na fase Nova nesta segunda-feira Crédito: Imagem: Nazarii_Neshcherenskyi | Shutterstock

Nesta segunda-feira, 17 de agosto, a Lua está na fase Nova. Segundo o calendário do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o satélite natural da Terra entrou nessa fase em 12 de agosto, às 14h37. A Lua Nova marca o início de um novo ciclo lunar e ocorre quando o satélite fica posicionado aproximadamente entre a Terra e o Sol.

Por causa dessa configuração, a parte iluminada da Lua fica voltada principalmente para o Sol, enquanto o lado direcionado à Terra permanece praticamente sem iluminação solar direta. Por isso, o satélite não pode ser totalmente visto da Terra e pode até parecer ausente do céu.

Nos próximos dias, porém, uma pequena porção iluminada começará a se tornar cada vez mais evidente. A próxima fase principal será a Lua Crescente , que começa em 19 de agosto, às 23h46, conforme o INMET.

O que é a Lua nova?

A Lua Nova é uma das quatro fases principais do ciclo lunar, ao lado da Crescente, Cheia e Minguante. As fases acontecem porque, enquanto a Lua orbita a Terra, observamos diferentes proporções de sua metade iluminada pelo Sol. Na Lua Nova , o satélite se encontra na mesma região do céu que o Sol quando observado a partir da Terra. Assim, a face lunar voltada para nós recebe pouca ou nenhuma luz solar direta, tornando-se muito difícil de observar a olho nu.

É importante destacar que a Lua não deixa de receber luz do Sol durante essa fase. Metade do satélite continua iluminada, como acontece praticamente o tempo todo. O que muda é a porção iluminada que conseguimos enxergar da Terra. Na Lua Cheia, por exemplo, vemos quase toda a face iluminada voltada para o nosso planeta. Na Lua Nova, ocorre praticamente o contrário: a parte iluminada está majoritariamente voltada para o lado oposto ao observador terrestre.

A mudança na aparência do satélite ocorre devido às diferentes posições relativas entre Sol, Terra e Lua (Imagem: bupropion | Shutterstock)
A mudança na aparência do satélite ocorre devido às diferentes posições relativas entre Sol, Terra e Lua Crédito: Imagem: bupropion | Shutterstock

Duração do ciclo lunar

O intervalo entre duas Luas Novas consecutivas é chamado de mês sinódico e dura, em média, cerca de 29,5 dias. Ao longo desse período, a Lua completa uma sequência de mudanças em sua aparência observada da Terra. É esse ciclo que dá origem às fases Nova, Crescente, Cheia e Minguante, além das fases intermediárias que aparecem entre elas.

As fases, portanto, não são provocadas pela sombra da Terra sobre a Lua . Essa é uma confusão comum. A mudança na aparência do satélite ocorre devido às diferentes posições relativas entre Sol, Terra e Lua durante a órbita lunar. A sombra terrestre participa de outro fenômeno astronômico: o eclipse lunar, que pode ocorrer durante a Lua Cheia quando existe um alinhamento adequado entre os três corpos.

Lua Nova pode provocar eclipse solar

A Lua Nova também está diretamente relacionada aos eclipses solares. Um eclipse desse tipo pode acontecer quando a Lua passa entre a Terra e o Sol e o alinhamento entre os três astros é suficientemente preciso para que o satélite bloqueie parcial ou totalmente a luz solar em determinadas regiões do planeta. Por isso, todo eclipse solar acontece durante uma Lua Nova.

Isso não significa, entretanto, que toda Lua Nova provoque um eclipse. A órbita lunar é inclinada em relação ao plano da órbita da Terra ao redor do Sol. Na maior parte dos meses, portanto, a Lua passa aparentemente um pouco acima ou abaixo do Sol, sem encobri-lo. Somente quando a geometria orbital favorece um alinhamento suficientemente próximo é que ocorre um eclipse solar.

Próximas fases da Lua

Após a Lua Crescente de 19 de agosto, o ciclo continuará avançando até a Lua Cheia. Segundo o calendário do INMET, a Lua Cheia ocorrerá em 28 de agosto de 2026, às 01h19. Depois, o satélite entrará na fase Minguante em 4 de setembro, às 4h52, e uma nova lunação começará em 11 de setembro, às 00h27.

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