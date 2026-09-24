Pastor faz previsões sem respaldo científico sobre Super El Niño

O El Niño é um fenômeno climático natural que geralmente ocorre a cada dois a sete anos. Ele é caracterizado por um aquecimento superior a 2°C em relação à média histórica das águas superficiais do Oceano Pacífico na região da linha do Equador. Em setembro, a Organização Meteorológica Mundial (OMM), vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), emitiu um alerta sobre a probabilidade de intensificação do evento em 2026, que passou a ser chamado de Super El Niño.





Werton Costa, climatologista e diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Piauí, aponta as declarações de Alex Alves como bastante contraditórias, embora reconheça que é fato que o El Niño está se intensificando no país e potencializando chuvas na região Sul, assim como a seca no Nordeste. Segundo Costa, nenhuma catástrofe é provocada por um fenômeno natural – antes é resultado de um fenômeno social, que inclui desigualdades e a ocupação desordenada do solo.





Após entrevistar diversos especialistas, o Estadão Verifica também apontou que a interferência humana está relacionada à intensidade do fenômeno. O desmatamento e a queima contínua de combustíveis fósseis, que liberam gases de efeito estufa, contribuem para o aumento da temperatura do planeta.





Outra alegação de Alves no vídeo analisado é sobre um calor intenso, além de tornados e tempestades que causariam uma “polarização de forças e uma anomalia eletromagnética que está sobre o sul”, provavelmente uma referência à Anomalia Magnética do Atlântico Sul (AMAS), uma área de campo magnético enfraquecido que pode afetar satélites e missões espaciais sobre a América do Sul e o Atlântico, mas que não tem qualquer relação com o El Niño.





Um estudo publicado em maio na revista “Proceedings of the National Academy of Sciences” apontou que o fenômeno, que pode ter se originado no Oceano Índico por volta do ano 1100, atravessou a África e migrou para o oeste até chegar à América do Sul, segundo reportagem do site G1. A explicação mais provável para o fenômeno envolve a interação entre o núcleo externo do planeta e as estruturas do manto terrestre, que geram mudanças lentas no campo magnético ao longo de milênios.