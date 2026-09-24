Pastor faz previsões sem respaldo científico sobre Super El Niño

Em um post viral, o pastor, psicólogo e palestrante Alex Alves faz afirmações fantasiosas sobre o Super El Niño no Brasil. Como afirmam cientistas e estudos consultados pelo Comprova, ele errou ao dizer que teríamos, em setembro, “25 dias antes de uma catástrofe geral na parte Sul e uma seca gigante pegando de São Paulo para cima, saindo pelo Centro-Oeste, Norte e Nordeste”, e que haveria uma anomalia eletromagnética sobre o Sul do país. As afirmações foram dadas em entrevista ao Flow Podcast, no dia 24 de agosto.
O Comprova baseou-se em estudos científicos para desmistificar as declarações de Alves ao Flow Podcast, que foram recortadas e citadas em um vídeo curto de um usuário no TikTok. O conteúdo obteve mais de meio milhão de visualizações, antes de ser apagado da plataforma.
O El Niño é um fenômeno climático natural que geralmente ocorre a cada dois a sete anos. Ele é caracterizado por um aquecimento superior a 2°C em relação à média histórica das águas superficiais do Oceano Pacífico na região da linha do Equador. Em setembro, a Organização Meteorológica Mundial (OMM), vinculada à Organização das Nações Unidas (ONU), emitiu um alerta sobre a probabilidade de intensificação do evento em 2026, que passou a ser chamado de Super El Niño.
Werton Costa, climatologista e diretor de Prevenção e Mitigação da Defesa Civil do Piauí, aponta as declarações de Alex Alves como bastante contraditórias, embora reconheça que é fato que o El Niño está se intensificando no país e potencializando chuvas na região Sul, assim como a seca no Nordeste. Segundo Costa, nenhuma catástrofe é provocada por um fenômeno natural – antes é resultado de um fenômeno social, que inclui desigualdades e a ocupação desordenada do solo.
Após entrevistar diversos especialistas, o Estadão Verifica também apontou que a interferência humana está relacionada à intensidade do fenômeno. O desmatamento e a queima contínua de combustíveis fósseis, que liberam gases de efeito estufa, contribuem para o aumento da temperatura do planeta.
Outra alegação de Alves no vídeo analisado é sobre um calor intenso, além de tornados e tempestades que causariam uma “polarização de forças e uma anomalia eletromagnética que está sobre o sul”, provavelmente uma referência à Anomalia Magnética do Atlântico Sul (AMAS), uma área de campo magnético enfraquecido que pode afetar satélites e missões espaciais sobre a América do Sul e o Atlântico, mas que não tem qualquer relação com o El Niño.
Um estudo publicado em maio na revista “Proceedings of the National Academy of Sciences” apontou que o fenômeno, que pode ter se originado no Oceano Índico por volta do ano 1100, atravessou a África e migrou para o oeste até chegar à América do Sul, segundo reportagem do site G1. A explicação mais provável para o fenômeno envolve a interação entre o núcleo externo do planeta e as estruturas do manto terrestre, que geram mudanças lentas no campo magnético ao longo de milênios.
No vídeo, Alex Alves afirma que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem interesse em áreas como Patagônia e Malvinas por estarem próximas da Antártida. A afirmação é baseada nas teorias relacionadas ao Livro de Enoque, texto que não foi incluído no cânone da Bíblia judaico-cristã. Segundo interpretações do livro, gigantes estariam aprisionados em regiões descritas como “câmaras de frio”, que poderiam corresponder à Antártida. O texto apócrifo não menciona explicitamente a região, e os estudiosos não interpretam as passagens como uma descrição de uma localização sob o gelo.
Alves também menciona que Trump, antes de ganhar as eleições em 2024, teria dito que precisava vencer o pleito para poder evitar o uso de armas mágicas (apocalípticas) de destruição em massa no país. O Comprova não encontrou notícias que citam tais declarações.
O climatologista Werton Costa critica as declarações de Alex Alves sobre temas geopolíticos no Flow Podcast. “Existe uma fantasia escandalosa construída por ele que não tem respaldo científico. O El Niño é um fenômeno natural; não existe nenhuma ameaça territorial nem invasão relacionada a ele”.
No vídeo, Alex Alves afirma que a corrente oceânica AMOC (sigla em inglês para Circulação de Revolvimento Meridional do Atlântico, que transporta calor dos trópicos para o Atlântico Norte) “trouxe aquele peixinho do fim do mundo”, cujo tamanho cresceu até se tornar “um monstro”. A fala faz referência ao peixe-remo (Regalecus glesne), que vive em grandes profundidades (de 200 a 1.000 metros) e raramente é visto na superfície.
A presença desses peixes pode estar relacionada a mudanças nas correntes oceânicas, a problemas de saúde dos peixes (que os deixam desorientados) ou a alterações na temperatura da água, mas não é exclusiva da AMOC. O peixe está frequentemente associado a teorias conspiratórias e lendas, conforme reportagem do Estadão, como no Japão, que associa abalos sísmicos ao aparecimento desses peixes.
Apesar da associação, um estudo publicado no Bulletin of the Seismological Society of America apontou que não há correlação entre os eventos e o ressurgimento dos “peixes do fim do mundo”.
Ao Comprova, Júlia Dias, doutoranda em Ciência da Informação pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) e pesquisadora de desinformação ambiental e negacionismo climático, classifica a narrativa do pastor como voltada à teoria conspiratória com um discurso clássico contra a ciência em geral, não apenas em relação às mudanças climáticas.
“Esse vídeo tem teor de teoria da conspiração, pois mescla elementos aleatórios e tenta juntá-los para conferir sentido. Os recursos visuais, que trazem imagens de catástrofes, contribuem para isso e para que as pessoas acreditem que aquilo que está sendo dito é uma verdade que o mundo inteiro não sabe”, diz Dias.
O vídeo foi publicado por um perfil no TikTok que costuma compartilhar os conteúdos de Alex Alves. Outras publicações do perfil abordam temas relacionados à política, à religião e ao desenvolvimento pessoal. O Comprova entrou em contato com o autor da publicação, mas não obteve retorno até o fechamento do texto.
Convém acrescentar que Alves se intitula pastor, capelão, neurocientista, psicoterapeuta e consultor empresarial, entre outros. Em seu site oficial, Alves alega ter treinado mais de um milhão de pessoas em temas diversos relacionados à Escatologia Bíblica, Geopolítica, Síndromes, Profecias, Psicologia, Consultoria, Mentoria, Treinamentos e Cura da Alma.
Com base em estudos dos pesquisadores australianos John Cook e Stephan Lewandowsky, que publicaram “O Manual da Teoria da Conspiração”, o Comprova aponta algumas táticas de desinformação em relação ao fenômeno do El Niño, como a ambiguidade, ao utilizar linguagem dúbia para induzir a uma conclusão enganosa sobre o fenômeno climático.
Assim como a tática da teoria conspiratória, que consiste em sugerir que de um plano secreto para implementar um esquema nefasto (quando cita os Estados Unidos), ao apresentar dados científicos e ideais de pseudociência em formato de confronto, para dar a falsa impressão de um debate científico em curso, quando, na verdade, são apenas declarações fantasiosas e sem qualquer veracidade.
O vídeo analisado também utiliza imagens geradas por inteligência artificial generativa. Há cenas, por exemplo, de tornados gigantes e de redemoinhos de fogo sobre o oceano, com iluminação e texturas típicas do estilo visual de modelos de IA como Midjourney ou Sora, que podem provocar diversas emoções nas pessoas, como o medo.
Fontes que consultamos: O Comprova analisou o vídeo original da entrevista e o corte publicado no TikTok para apurar as alegações feitas. O Comprova elencou estudos científicos e notícias sobre o tema e procurou especialistas para analisarem as afirmações e emitirem seus pareceres científicos. Também entrou em contato com o pastor Alex Alves, que não respondeu até a publicação deste texto.
Por que o Comprova investigou essa publicação: O Comprova monitora conteúdos suspeitos publicados em redes sociais e em aplicativos de mensagens sobre políticas públicas, saúde, mudanças climáticas, eleições e golpes virtuais e abre investigações sobre as publicações que obtiveram maior alcance e engajamento. Você também pode sugerir verificações pelo WhatsApp +55 11 97045-4984.
Outras checagens sobre o tema: O Comprova checou anteriormente um conteúdo sobre o Super El Niño, assim como outras agências de checagem, como o Estadão Verifica.
Investigação e verificação
Investigado por: Nexo e Programa de Residência do Projeto Comprova
Texto verificado por: Correio Braziliense, A Gazeta, GZH, Estadão e Programa de Residência do Projeto Comprova
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