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  • Bananas maduras em casa? Veja 3 receitas para aproveitar a fruta no lanche da tarde 
Gastronomia

Bananas maduras em casa? Veja 3 receitas para aproveitar a fruta no lanche da tarde 

Aprenda a preparar opções práticas e saborosas para essa pausa do dia
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 16:55

Bolo de caneca de banana (Imagem: Nataliia Suietska | Shutterstock)
Bolo de caneca de banana Crédito: Imagem: Nataliia Suietska | Shutterstock

Versátil e fácil de incluir em diferentes receitas, a banana pode deixar o lanche da tarde mais saboroso e nutritivo. fresca, misturada à massa de bolos ou usada em preparos rápidos, a fruta rende opções práticas para variar o cardápio ao longo da semana. A seguir, confira três receitas fáceis para aproveitar a banana!

1. Bolo de caneca de banana

Ingredientes

  • 1 banana
  • 1 ovo
  • 3 colheres de sopa de farinha de aveia
  • 1 colher de sopa de açúcar
  • 1/2 colher de chá de canela em pó
  • 1 colher de chá de mel
  • 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
  • Óleo de coco para untar

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse a banana até formar um purê. Acrescente o ovo, a farinha de aveia, o açúcar, o mel e a canela. Misture bem até obter uma massa uniforme. Adicione o fermento e mexa delicadamente até incorporar. Transfira para uma caneca untada com óleo de coco. Leve ao micro-ondas por aproximadamente 3 minutos. Retire com cuidado, espere esfriar um pouco e sirva em seguida.

Pudim de chia com banana (Imagem: homydesign | Shutterstock)
Pudim de chia com banana Crédito: Imagem: homydesign | Shutterstock

2. Pudim de chia com banana

Ingredientes

  • 2 bananas cortadas em rodelas
  • 1 xícara de chá de leite
  • 4 colheres de sopa de sementes de chia
  • 1 colher de sopa de mel
  • 1/2 colher de chá de canela em pó
  • 2 colheres de sopa de amêndoas

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse metade das rodelas de banana e misture com o leite, a chia, o mel e a canela. Deixe a mistura descansar por 10 minutos e mexa novamente. Após, distribua metade da mistura em dois copos. Faça uma camada com as rodelas de banana e cubra com o restante do pudim. Finalize com as amêndoas e algumas rodelas de banana. Leve à geladeira por aproximadamente uma hora. Sirva em seguida.

3. Cookies de banana com pasta de amendoim

Ingredientes

  • 2 bananas
  • 4 colheres de sopa de pasta de amendoim
  • 1 xícara de chá de farinha de arroz
  • 1 colher de chá de canela em pó
  • 1/2 colher de chá de fermento químico em pó
  • 2 colheres de sopa de uva-passa

Modo de preparo

Em uma tigela, amasse as bananas até formar um creme. Acrescente a pasta de amendoim, a farinha de arroz e a canela. Misture até obter uma massa uniforme. Adicione o fermento e a uva-passa e misture delicadamente. Com as mãos, modele os cookies e coloque-os em uma assadeira forrada com papel-manteiga. Achate levemente com uma colher cada unidade. Leve ao forno preaquecido a 180 °C por 20 minutos, até ficarem firmes e levemente dourados. Retire e deixe esfriar. Sirva em seguida.

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