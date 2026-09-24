Vaca surpreende produtor ao dar à luz bezerros trigêmeos em São Mateus

Uma vaca surpreendeu uma família que mora na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, ao dar à luz bezerros trigêmeos. Chamada Amanda, a vaca já havia passado por outras quatro gestações, mas foi apenas na quinta que teve os três filhotes de uma só vez, em um caso considerado raro por especialistas.





O produtor rural José Carlos Junca Júnior, dono do animal, esperava apenas um bezerro, como nas gestações anteriores. Ele conta que estava trabalhando em uma plantação quando os filhotes nasceram. Ao retornar, encontrou os três no pasto, ao lado da mãe.





"A princípio, ela [Amanda] estava com a barriga bem grande. Eu achava que ia ser um bezerro só, mas grande. Falei: 'Vai dar uma dificuldade para essa vaca parir. Vou ter que acabar ajudando'. E, quando fui ver: trigêmeos, nem acreditei. Mas está aí, ganhou sozinha, sem ajuda. Quando vi, já estavam os três, tudo certinho no chão", narra o produtor.