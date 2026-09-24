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Vaca surpreende produtor ao dar à luz bezerros trigêmeos em São Mateus

Amanda já havia passado por quatro gestações, mas surpreendeu a família ao ter três filhotes de uma só vez; veterinário explica que o caso é raro

Publicado em 24 de Setembro de 2026 às 17:22

Ana Muniz

Ana Muniz

Publicado em 

24 set 2026 às 17:22
Vaca dá à luz a bezerros trigêmeos em São Mateus
Em sua quinta gestação, a vaca Amanda gerou trigêmeos. Raphael Verly

Uma vaca surpreendeu uma família que mora na zona rural de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, ao dar à luz bezerros trigêmeos. Chamada Amanda, a vaca já havia passado por outras quatro gestações, mas foi apenas na quinta que teve os três filhotes de uma só vez, em um caso considerado raro por especialistas.


O produtor rural José Carlos Junca Júnior, dono do animal, esperava apenas um bezerro, como nas gestações anteriores. Ele conta que estava trabalhando em uma plantação quando os filhotes nasceram. Ao retornar, encontrou os três no pasto, ao lado da mãe.


"A princípio, ela [Amanda] estava com a barriga bem grande. Eu achava que ia ser um bezerro só, mas grande. Falei: 'Vai dar uma dificuldade para essa vaca parir. Vou ter que acabar ajudando'. E, quando fui ver: trigêmeos, nem acreditei. Mas está aí, ganhou sozinha, sem ajuda. Quando vi, já estavam os três, tudo certinho no chão", narra o produtor.

José relata que a vaca deu à luz aos três bezerros por conta própria.
Vaca dá à luz a bezerros trigêmeos em São Mateus Raphael Verly

Segundo o médico veterinário Darlan Mendonça Cogo, a gestação de trigêmeos em bovinos é rara e pode estar relacionada a fatores genéticos. Ele explica que os filhotes podem ter sido gerados a partir da fecundação de dois ou três óvulos, dependendo de como ocorreu o desenvolvimento embrionário.


“A família não fez acompanhamento com médico-veterinário, então não houve uma ultrassonografia. Então, foi muita sorte do produtor ter se beneficiado com três bezerrinhos”, afirma o especialista.

Alimentação exige atenção
Vaca dá à luz a bezerros trigêmeos em São Mateus
Pinta, Nina e Cristóvão recebem alimentação da mamadeira e das tetas da mãe. Raphael Verly

A família já escolheu os nomes dos bezerros: Pinta, Nina e Cristóvão  duas fêmeas e um macho. Segundo Darlan, os filhotes precisam de atenção especial à alimentação para crescerem com saúde. 


De acordo com o veterinário, as duas primeiras horas de vida são essenciais para o desenvolvimento dos bezerros. Nesse período, eles devem fazer a ingestão do colostro, o primeiro leite produzido pela mãe, rico em nutrientes e anticorpos. Essa ingestão foi garantida por José, que alimentou os pequenos com uma mamadeira.


"Ela pariu no pasto, não no curral, e aí ele [José] conseguiu intervir o mais rápido possível e salvar esses bezerros. A alimentação deles hoje é feita por mamadeira, mas também mamam na teta da vaca para garantir a sua sobrevivência", detalha Darlan.


E não são apenas os filhotes que estão recebendo cuidados especiais. A alimentação da Amanda também foi reforçada para atender às necessidades da mãe dos trigêmeos.


"Como nunca tive este fato aqui, já estou dando mais ração. Comprei silagem de milho, que estou fornecendo no coxo para ela não sentir muito", diz o produtor. 


O filho do produtor, Rafael Argemiro Franco Junca, também participa dos cuidados com os animais. "Eu estudo de manhã, de tarde fico no Palmito, mas de vez em quando nós damos um leitinho para eles [os bezerros]", afirma. 

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