Cadeirante será indenizado após se arrastar para embarcar em ônibus em Pancas

Um homem com deficiência que utiliza cadeira de rodas precisou se arrastar pela escada de um ônibus para conseguir embarcar e desembarcar em Pancas, no Noroeste do Espírito Santo. A situação ocorreu diante de outros passageiros e levou a Justiça a condenar a a Viação Pretti ao pagamento de R$ 5 mil por danos morais. A decisão foi proferida pela Vara Única de Pancas e cabe recurso.





A sentença foi assinada em 9 de julho deste ano e divulgada na última terça-feira (22). Segundo o processo, a companheira do passageiro relatou que o ônibus não tinha plataforma elevatória, o que obrigou o homem a se arrastar pelas escadas para entrar e sair do veículo. Ela afirmou que a situação provocou extrema humilhação e constrangimento e que a empresa é a única a operar o trecho utilizado pelo casal.





A viação alegou que o veículo atende às normas técnicas da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e possui sistema de acessibilidade por meio de cadeira de transbordo. A empresa também argumentou que não teria obrigação de instalar plataforma elevatória no veículo, já que o equipamento estaria disponível nos terminais rodoviários.





Na decisão, o juiz titular da Vara Única de Pancas considerou que a própria alegação de que a cadeira de transbordo está disponível apenas em determinados terminais evidencia uma deficiência na prestação do serviço. Para o magistrado, não é razoável transferir ao passageiro com deficiência o ônus decorrente das limitações operacionais da empresa.





O juiz também apontou violação à dignidade humana e aos direitos assegurados às pessoas com deficiência. Segundo a decisão, a empresa já havia sido condenada anteriormente em ação movida pelo mesmo passageiro por problemas relacionados à acessibilidade.





Além da indenização de R$ 5 mil por danos morais, a decisão reconheceu a responsabilidade da empresa pela situação. A sentença ainda pode ser contestada por meio de recurso.





A Viação Pretti e o advogado que representa a empresa foram procurados para se manifestarem. A reportagem de A Gazeta deixa este espaço aberto para um posicionamento.