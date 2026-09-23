Teatro, turbantes e inclusão: Semana de Acessibilidade Cultural tem programação gratuita em Vitória

Garantir que mais pessoas possam participar da vida cultural também passa por repensar como os espaços, as atividades e a própria comunicação são construídos. É com essa proposta que o Centro Cultural Sesc Glória realiza a Semana de Acessibilidade Cultural, em Vitória, com uma programação que reúne oficinas, rodas de conversa e vivências sobre inclusão, acessibilidade e diversidade.





A programação começou na terça-feira (22), com a roda de conversa "O que ainda falta acessar?", que discutiu direitos, democratização da cultura e os desafios para tornar os espaços culturais mais acessíveis. As atividades continuam até quinta-feira (25) e retornam no dia 29, com oficinas e encontros gratuitos na Biblioteca do Centro Cultural Sesc Glória.