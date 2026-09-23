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Diversidade

Teatro, turbantes e inclusão: Semana de Acessibilidade Cultural tem programação gratuita em Vitória

Programação começou nesta terça (22) e segue até o dia 29, com atividades sobre teatro, ancestralidade, comunicação e inclusão no Sesc Glória
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 10:55

Jogos teatrais e turbantes: Sesc Glória celebra a Semana da Acessibilidade com oficinas abertas
Jogos teatrais e turbantes: Sesc Glória celebra a Semana da Acessibilidade com oficinas abertas Divulgação / Sesc Glória

Garantir que mais pessoas possam participar da vida cultural também passa por repensar como os espaços, as atividades e a própria comunicação são construídos. É com essa proposta que o Centro Cultural Sesc Glória realiza a Semana de Acessibilidade Cultural, em Vitória, com uma programação que reúne oficinas, rodas de conversa e vivências sobre inclusão, acessibilidade e diversidade. 


A programação começou na terça-feira (22), com a roda de conversa "O que ainda falta acessar?", que discutiu direitos, democratização da cultura e os desafios para tornar os espaços culturais mais acessíveis. As atividades continuam até quinta-feira (25) e retornam no dia 29, com oficinas e encontros gratuitos na Biblioteca do Centro Cultural Sesc Glória.

Jogos teatrais e expressão corporal
Atividades do Sesc Acessa na sala Acusmática
Atividades do Sesc Acessa na sala Acusmática Divulgação / Sesc Glória

Nesta quarta-feira (23), das 18h às 20h, acontece a oficina "Corpo em Cena", ministrada por Inácia Regina Pacheco Freitas. A proposta é trabalhar artes cênicas a partir de jogos teatrais e dinâmicas participativas, explorando expressão corporal, presença, escuta e convivência.


A atividade será realizada na Biblioteca do Centro Cultural Sesc Glória, no quarto andar do prédio localizado na Avenida Jerônimo Monteiro, no Centro de Vitória.

Turbantes e ancestralidade

Na quinta-feira (24), das 16h às 18h, será a vez da oficina "Entre Fios e Turbantes", com Stela Raye. A atividade combina uma conversa sobre ancestralidade, identidade afro-brasileira, pertencimento e diversidade com uma prática de amarração de turbantes.


A programação segue na sexta-feira (25), das 18h30 às 20h30, com a oficina "Minha Voz Também Ocupa", conduzida por Beethoven Brasileiro. O encontro terá como tema comunicação, protagonismo e anticapacitismo, propondo uma reflexão sobre as narrativas relacionadas às pessoas com deficiência e formas de comunicação mais conscientes.


Encerrando a programação, no dia 29 de setembro, das 16h às 18h, a oficina "Manual de Espaços Mais Acessíveis", ministrada por Nayane Lacerda, propõe uma construção coletiva de ideias e soluções para tornar ambientes culturais e sociais mais inclusivos.

Sesc Espírito Santo realiza a Semana de Acessibilidade Cultural
Sesc Espírito Santo realiza a Semana de Acessibilidade Cultural Divulgação / Sesc Glória
Acessibilidade cultural

A iniciativa integra o Sesc Acessa, que promove atividades relacionadas a Libras, comunicação acessível, literatura acessível, comunicação alternativa, percepção sensorial e inclusão.


A programação também acontece durante o mês que reúne datas importantes para a pauta da acessibilidade, como o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado em 21 de setembro, e o Dia Internacional das Línguas de Sinais, em 23 de setembro.


As atividades são gratuitas e acontecem na Biblioteca Guilherme Santos Neves, localizada no quarto pavimento do Centro Cultural Sesc Glória. O espaço conta com acervo em braile, equipamentos de tecnologia assistiva, notebooks e Wi-Fi.

Serviço

Semana de Acessibilidade Cultural — Sesc Glória


23 de setembro

18h às 20h — Oficina "Corpo em Cena", com Inácia Regina Pacheco Freitas


24 de setembro

16h às 18h — Oficina "Entre Fios e Turbantes", com Stela Raye


25 de setembro

18h30 às 20h30 — Oficina "Minha Voz Também Ocupa", com Beethoven Brasileiro


29 de setembro

16h às 18h — Oficina "Manual de Espaços Mais Acessíveis", com Nayane Lacerda


Local: Biblioteca do Centro Cultural Sesc Glória — 4º andar

Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória

Entrada: gratuita


Os ingressos podem ser retirados antecipadamente pelo site da Lets.events ou presencialmente na bilheteria do Centro Cultural Sesc Glória.

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