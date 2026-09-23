ES recebe concertos gratuitos de música barroca, ensaio aberto e oficinas

Quem gosta de música clássica terá uma oportunidade gratuita de ouvir obras de grandes compositores do período barroco no Espírito Santo. A Trupe Barroca apresenta o concerto “Ecos do Barroco” em Vitória e Domingos Martins, com repertório de Antonio Vivaldi, Henry Purcell e Georg Philipp Telemann.





Em Vitória, a apresentação acontece nesta quinta-feira (24), às 20h, na Catedral Metropolitana. Já em Domingos Martins, o concerto será realizado no sábado (26), às 10h, no Auditório do Colégio Mariano. A entrada é gratuita.





Além da programação musical, o projeto também terá ações de acessibilidade. Os concertos serão realizados em espaços acessíveis e contarão com intérprete de Libras e audiodescrição produzida pela própria equipe.