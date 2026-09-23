ES recebe concertos gratuitos de música barroca, ensaio aberto e oficinas

Quem gosta de música clássica terá uma oportunidade gratuita de ouvir obras de grandes compositores do período barroco no Espírito Santo. A Trupe Barroca apresenta o concerto “Ecos do Barroco” em Vitória e Domingos Martins, com repertório de Antonio Vivaldi, Henry Purcell e Georg Philipp Telemann.
Em Vitória, a apresentação acontece nesta quinta-feira (24), às 20h, na Catedral Metropolitana. Já em Domingos Martins, o concerto será realizado no sábado (26), às 10h, no Auditório do Colégio Mariano. A entrada é gratuita.
Além da programação musical, o projeto também terá ações de acessibilidade. Os concertos serão realizados em espaços acessíveis e contarão com intérprete de Libras e audiodescrição produzida pela própria equipe.
O programa reúne três compositores importantes da música barroca europeia: Vivaldi, Purcell e Telemann. Parte das obras escolhidas ainda é pouco executada no Espírito Santo e algumas serão apresentadas pela primeira vez no estado.
Entre os destaques estão dois concertos para violoncelo de Vivaldi, interpretados pelos solistas Christian Munawek e Hermann Schreiner. A apresentação segue os princípios da chamada interpretação historicamente informada, que busca reproduzir características de execução relacionadas ao período em que as obras foram compostas, como sonoridade, articulação, fraseado e estilo.
A direção musical e a regência são do maestro Sérgio Dias. Já a direção artística é de Washington Sielemann, fundador e diretor artístico de A Trupe Barroca.
A programação também inclui atividades de formação. Entre os dias 21 e 25 de setembro, Vitória recebe a Oficina de Violoncelo Barroco e Moderno, ministrada por Hermann Schreiner, na Casa da Música Sônia Cabral.
As inscrições para a oficina já estão encerradas, mas ainda é possível acompanhar as atividades como ouvinte. O conteúdo aborda aspectos técnicos e interpretativos dos instrumentos moderno e barroco, incluindo postura, articulação, fraseado, ornamentação e estilos históricos.
O projeto também realizará um ensaio aberto voltado a estudantes de escolas públicas. A proposta é permitir que os alunos acompanhem de perto o processo de preparação da orquestra, conheçam os instrumentos e entendam o trabalho desenvolvido pelo maestro, pelos solistas e pelos músicos.
Durante a atividade, os estudantes também terão contato com informações sobre Vivaldi, Purcell e Telemann, o período histórico em que viveram e as características da música barroca.
“Ecos do Barroco” integra a série “Uma Nova Música Antiga”, criada em 2018 por A Trupe Barroca com a proposta de ampliar o acesso à música de concerto e formar novos públicos.
A iniciativa combina apresentações gratuitas com atividades pedagógicas e busca levar o repertório dos séculos XVII e XVIII para diferentes públicos e espaços, inclusive fora do circuito tradicional da música erudita.
Nesta edição, além dos músicos brasileiros, a programação conta com a participação do violoncelista argentino Hermann Schreiner, primeiro violoncelo da Orquestra Sinfônica de Córdoba. Schreiner também tem experiência com grupos especializados em música antiga na Europa e na América Latina.
O capixaba Christian Munawek, também solista do concerto, é integrante do Quarteto Anima e colaborador de A Trupe Barroca. Além da atuação como músico, trabalha com formação musical e produção cultural no Espírito Santo.
Ecos do Barroco — Vitória
Quando: quinta-feira (24), às 20h
Onde: Catedral Metropolitana de Vitória
Entrada: gratuita
Acessibilidade: espaço acessível, intérprete de Libras e audiodescrição
Ecos do Barroco — Domingos Martins
Quando: sábado (26), às 10h
Onde: Auditório do Colégio Mariano
Entrada: gratuita
Acessibilidade: espaço acessível, intérprete de Libras e audiodescrição
Oficina de Violoncelo Barroco e Moderno
Professor: Hermann Schreiner
Local: Casa da Música Sônia Cabral, Vitória
Quando: 21 de setembro, das 8h às 12h; de 22 a 25 de setembro, das 13h às 17h
Inscrições: encerradas; participação como ouvinte permitida