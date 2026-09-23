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ES recebe concertos gratuitos de música barroca, ensaio aberto e oficinas

“Ecos do Barroco”, que acontece em Vitória e Domingos Martins, reúne obras de Vivaldi, Purcell e Telemann e terá intérprete de Libras e audiodescrição
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 23 de Setembro de 2026 às 10:07

Concertos gratuitos de música barroca acontecem em Vitória e Domingos Martins
Concertos gratuitos de música barroca acontecem em Vitória e Domingos Martins Kamille Schmidel

Quem gosta de música clássica terá uma oportunidade gratuita de ouvir obras de grandes compositores do período barroco no Espírito Santo. A Trupe Barroca apresenta o concerto “Ecos do Barroco” em Vitória e Domingos Martins, com repertório de Antonio Vivaldi, Henry Purcell e Georg Philipp Telemann.


Em Vitória, a apresentação acontece nesta quinta-feira (24), às 20h, na Catedral Metropolitana. Já em Domingos Martins, o concerto será realizado no sábado (26), às 10h, no Auditório do Colégio Mariano. A entrada é gratuita.


Além da programação musical, o projeto também terá ações de acessibilidade. Os concertos serão realizados em espaços acessíveis e contarão com intérprete de Libras e audiodescrição produzida pela própria equipe.

Obras pouco conhecidas no ES

O programa reúne três compositores importantes da música barroca europeia: Vivaldi, Purcell e Telemann. Parte das obras escolhidas ainda é pouco executada no Espírito Santo e algumas serão apresentadas pela primeira vez no estado.


Entre os destaques estão dois concertos para violoncelo de Vivaldi, interpretados pelos solistas Christian Munawek e Hermann Schreiner. A apresentação segue os princípios da chamada interpretação historicamente informada, que busca reproduzir características de execução relacionadas ao período em que as obras foram compostas, como sonoridade, articulação, fraseado e estilo.


A direção musical e a regência são do maestro Sérgio Dias. Já a direção artística é de Washington Sielemann, fundador e diretor artístico de A Trupe Barroca.

Hermann Schreiner, violoncelista solista
Hermann Schreiner, violoncelista solista Divulgação "Ecos do Barroco"
Música para além do concerto

A programação também inclui atividades de formação. Entre os dias 21 e 25 de setembro, Vitória recebe a Oficina de Violoncelo Barroco e Moderno, ministrada por Hermann Schreiner, na Casa da Música Sônia Cabral.


As inscrições para a oficina já estão encerradas, mas ainda é possível acompanhar as atividades como ouvinte. O conteúdo aborda aspectos técnicos e interpretativos dos instrumentos moderno e barroco, incluindo postura, articulação, fraseado, ornamentação e estilos históricos.


O projeto também realizará um ensaio aberto voltado a estudantes de escolas públicas. A proposta é permitir que os alunos acompanhem de perto o processo de preparação da orquestra, conheçam os instrumentos e entendam o trabalho desenvolvido pelo maestro, pelos solistas e pelos músicos.


Durante a atividade, os estudantes também terão contato com informações sobre Vivaldi, Purcell e Telemann, o período histórico em que viveram e as características da música barroca.

De Vivaldi à formação de público
Christian Munawek, violoncelista solista
Christian Munawek, violoncelista solista Divulgação / Ecos do Barroco

“Ecos do Barroco” integra a série “Uma Nova Música Antiga”, criada em 2018 por A Trupe Barroca com a proposta de ampliar o acesso à música de concerto e formar novos públicos.


A iniciativa combina apresentações gratuitas com atividades pedagógicas e busca levar o repertório dos séculos XVII e XVIII para diferentes públicos e espaços, inclusive fora do circuito tradicional da música erudita.


Nesta edição, além dos músicos brasileiros, a programação conta com a participação do violoncelista argentino Hermann Schreiner, primeiro violoncelo da Orquestra Sinfônica de Córdoba. Schreiner também tem experiência com grupos especializados em música antiga na Europa e na América Latina.


O capixaba Christian Munawek, também solista do concerto, é integrante do Quarteto Anima e colaborador de A Trupe Barroca. Além da atuação como músico, trabalha com formação musical e produção cultural no Espírito Santo.

Serviço

Ecos do Barroco — Vitória

Quando: quinta-feira (24), às 20h

Onde: Catedral Metropolitana de Vitória

Entrada: gratuita

Acessibilidade: espaço acessível, intérprete de Libras e audiodescrição


Ecos do Barroco — Domingos Martins

Quando: sábado (26), às 10h

Onde: Auditório do Colégio Mariano

Entrada: gratuita

Acessibilidade: espaço acessível, intérprete de Libras e audiodescrição


Oficina de Violoncelo Barroco e Moderno

Professor: Hermann Schreiner

Local: Casa da Música Sônia Cabral, Vitória

Quando: 21 de setembro, das 8h às 12h; de 22 a 25 de setembro, das 13h às 17h

Inscrições: encerradas; participação como ouvinte permitida

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