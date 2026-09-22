Muito além do Buda gigante: onde conhecer a cultura asiática no Espírito Santo

Quando se fala em cultura oriental no Espírito Santo, o primeiro cartão-postal que costuma vir à cabeça é o Grande Buda de Ibiraçu. Mas a presença de tradições asiáticas no estado vai muito além da estátua de 35 metros. Em diferentes cidades, costumes, sabores, manifestações artísticas e espaços dedicados a essa cultura fazem parte do cotidiano capixaba.





Esse interesse também acompanha um movimento que ganhou força nos últimos anos no Brasil. Doramas, k-dramas, k-pop, animes, mangás e a gastronomia asiática ajudaram a aproximar novos públicos de diferentes manifestações culturais do continente.