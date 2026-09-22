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Muito além do Buda gigante: onde conhecer a cultura asiática no Espírito Santo

De gastronomia a eventos e aulas de japonês, tradições do Japão e da China estão presentes em diferentes espaços e ajudam a aproximar os capixabas da cultura asiática
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 15:50

Cultura japonesa e chinesa
Cultura japonesa e chinesa Reprodução/ Sesc Praia Formosa/ Instagram@casa_do_lai

Quando se fala em cultura oriental no Espírito Santo, o primeiro cartão-postal que costuma vir à cabeça é o Grande Buda de Ibiraçu. Mas a presença de tradições asiáticas no estado vai muito além da estátua de 35 metros. Em diferentes cidades, costumes, sabores, manifestações artísticas e espaços dedicados a essa cultura fazem parte do cotidiano capixaba.


Esse interesse também acompanha um movimento que ganhou força nos últimos anos no Brasil. Doramas, k-dramas, k-pop, animes, mangás e a gastronomia asiática ajudaram a aproximar novos públicos de diferentes manifestações culturais do continente. 

Cultura asiática à mesa
Mercearia Liberdade
Mercearia Liberdade Instagram@mercearialiberdade

Na gastronomia, um dos exemplos é a Mercearia Liberdade, que possui unidades em Vitória e Vila Velha. O espaço reúne produtos, ingredientes e itens utilizados na culinária asiática, levando sabores que muitas vezes não fazem parte da rotina dos supermercados tradicionais para o dia a dia dos capixabas.


A programação também vai além das compras. Às quartas-feiras, o local promove noites de karaokê, uma atividade bastante associada à cultura pop japonesa e que ganhou espaço entre os frequentadores.

Um jardim inspirado no Japão
Jardim japonês no Sesc de Aracruz
Jardim japonês no Sesc de Aracruz Reprodução/Sesc Praia Formosa

Em Aracruz, na Praia Formosa, o Jardim Japonês do Sesc apresenta referências da cultura japonesa por meio da arquitetura e da paisagem. O espaço utiliza elementos inspirados na tradição do país para criar um ambiente marcado pela estética japonesa e pela relação com a natureza.


Mais do que um cenário para visitação, o jardim funciona como uma maneira de entrar em contato com referências culturais japonesas sem sair do Espírito Santo.

Associação Nikkei de Vitória
Associação Nikkei de Vitória
Associação Nikkei de Vitória Reprodução site Associação Nikkei de Vitória

A presença da cultura japonesa também aparece no ensino e nas atividades comunitárias. A Associação Nikkei Vitória reúne iniciativas voltadas à preservação e à divulgação dessa cultura no estado.


Entre as atividades estão esportes, manifestações artísticas, eventos culturais e uma escola de japonês. O espaço ajuda a manter tradições entre descendentes de japoneses e, ao mesmo tempo, permite que pessoas sem ascendência japonesa também tenham contato com a língua e os costumes do país.

Cultura chinesa em Vila Velha
Casa do Lai
Casa do Lai Instagram@casa_do_lai

Outra parte dessa história está na Casa do Lai, espaço ligado à cultura chinesa no Espírito Santo. A trajetória começou ainda na década de 1980, quando o endereço funcionava como restaurante chinês.


Com o passar dos anos, o espaço ampliou suas atividades e passou a receber diferentes iniciativas, funcionando também como casa de eventos, bazares e festas.


A programação inclui ainda celebrações tradicionais do calendário chinês. Entre elas estão o Ano-Novo Chinês e a Festa da Lua, realizada em setembro, que reúne referências culturais, gastronômicas e festivas da tradição chinesa.

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