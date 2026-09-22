Muito além do Buda gigante: onde conhecer a cultura asiática no Espírito Santo

Quando se fala em cultura oriental no Espírito Santo, o primeiro cartão-postal que costuma vir à cabeça é o Grande Buda de Ibiraçu. Mas a presença de tradições asiáticas no estado vai muito além da estátua de 35 metros. Em diferentes cidades, costumes, sabores, manifestações artísticas e espaços dedicados a essa cultura fazem parte do cotidiano capixaba.
Esse interesse também acompanha um movimento que ganhou força nos últimos anos no Brasil. Doramas, k-dramas, k-pop, animes, mangás e a gastronomia asiática ajudaram a aproximar novos públicos de diferentes manifestações culturais do continente.
Na gastronomia, um dos exemplos é a Mercearia Liberdade, que possui unidades em Vitória e Vila Velha. O espaço reúne produtos, ingredientes e itens utilizados na culinária asiática, levando sabores que muitas vezes não fazem parte da rotina dos supermercados tradicionais para o dia a dia dos capixabas.
A programação também vai além das compras. Às quartas-feiras, o local promove noites de karaokê, uma atividade bastante associada à cultura pop japonesa e que ganhou espaço entre os frequentadores.
Em Aracruz, na Praia Formosa, o Jardim Japonês do Sesc apresenta referências da cultura japonesa por meio da arquitetura e da paisagem. O espaço utiliza elementos inspirados na tradição do país para criar um ambiente marcado pela estética japonesa e pela relação com a natureza.
Mais do que um cenário para visitação, o jardim funciona como uma maneira de entrar em contato com referências culturais japonesas sem sair do Espírito Santo.
A presença da cultura japonesa também aparece no ensino e nas atividades comunitárias. A Associação Nikkei Vitória reúne iniciativas voltadas à preservação e à divulgação dessa cultura no estado.
Entre as atividades estão esportes, manifestações artísticas, eventos culturais e uma escola de japonês. O espaço ajuda a manter tradições entre descendentes de japoneses e, ao mesmo tempo, permite que pessoas sem ascendência japonesa também tenham contato com a língua e os costumes do país.
Outra parte dessa história está na Casa do Lai, espaço ligado à cultura chinesa no Espírito Santo. A trajetória começou ainda na década de 1980, quando o endereço funcionava como restaurante chinês.
Com o passar dos anos, o espaço ampliou suas atividades e passou a receber diferentes iniciativas, funcionando também como casa de eventos, bazares e festas.
A programação inclui ainda celebrações tradicionais do calendário chinês. Entre elas estão o Ano-Novo Chinês e a Festa da Lua, realizada em setembro, que reúne referências culturais, gastronômicas e festivas da tradição chinesa.