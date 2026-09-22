Torneio Mundial de Beach Tennis é marcado por inclusão em Vitória

Vitória voltou a receber uma competição internacional de beach tennis, mas o destaque do Claro BT World Tour vai além das disputas dentro de quadra. Realizado entre os dias 17 e 20 de setembro, na Praia de Camburi, o torneio reuniu atletas profissionais e amadores e teve a inclusão como um dos principais pontos da programação.





Ao todo, foram 30 categorias, que contemplaram atletas de diferentes idades, além das divisões por nível técnico, categorias mistas e a participação de atletas PCD. Para Evandro Rosindo, um dos organizadores, a variedade de participantes é uma das características que tornam o beach tennis um esporte acessível a diferentes públicos.





"Vão desde o sub-12 até o 60+, e a gente tem as categorias de nível técnico da A a B. Além disso, a gente também têm os cadeirantes que participam. Eu sou suspeito para falar, mas acho o Beach Tennis o esporte mais inclusivo que existe", disse Evandro.



