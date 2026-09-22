Torneio Mundial de Beach Tennis é marcado por inclusão em Vitória

Vitória voltou a receber uma competição internacional de beach tennis, mas o destaque do Claro BT World Tour vai além das disputas dentro de quadra. Realizado entre os dias 17 e 20 de setembro, na Praia de Camburi, o torneio reuniu atletas profissionais e amadores e teve a inclusão como um dos principais pontos da programação.
Ao todo, foram 30 categorias, que contemplaram atletas de diferentes idades, além das divisões por nível técnico, categorias mistas e a participação de atletas PCD. Para Evandro Rosindo, um dos organizadores, a variedade de participantes é uma das características que tornam o beach tennis um esporte acessível a diferentes públicos.
"Vão desde o sub-12 até o 60+, e a gente tem as categorias de nível técnico da A a B. Além disso, a gente também têm os cadeirantes que participam. Eu sou suspeito para falar, mas acho o Beach Tennis o esporte mais inclusivo que existe", disse Evandro.
PCD e famílias na mesma quadra
Além da categoria destinada aos atletas PCD, o torneio também permite uma interação que vai além da competição. As categorias mistas e por idade possibilitam que familiares formem duplas e compartilhem a experiência dentro de quadra.
“Não é só porque atletas PCD vêm participar, é porque no Beach Tennis é um esporte que o pai joga com o filho, o avô joga com o neto, mãe com a filha... Onde mais tem isso?”, disse Tazio de Carvalho, do Rio de Janeiro.
Foi o que aconteceu com João Paulo Silva, de São Mateus. O empresário entrou em quadra ao lado da filha Valentina, de 13 anos. Para ele, a possibilidade de competir junto com a filha tornou a experiência ainda mais especial.
“Eu sou um amante do esporte, eu gosto muito, incentivo muito ela. Ela é atleta do Espírito Santo na categoria sub-14 e foi muito legal, porque hoje ela tá me dando a oportunidade de jogar junto com ela na categoria que eu jogo”, ressaltou.
Dupla inédita campeã no profissional
Na disputa profissional, o torneio também teve representantes de diferentes partes do país e atletas estrangeiros. Na categoria feminina profissional, o título ficou com uma dupla formada por duas brasileiras: Bia Antunes Sornas, de São Paulo, e Júlia Barozzi, do Mato Grosso. Foi a primeira vez que as duas jogaram juntas e já levaram o principal título do evento.
“Foi muito bom jogar aqui, eu já tinha jogado aqui uma vez, e eu fui vice no último torneio, então eu tô muito feliz de conquistar esse título pra Júlia”, disse Bia.
Além da categoria profissional, que teve premiação de US$ 5 mil, o Claro BT World Tour também valeu pontos para o ranking estadual nas categorias amadoras.