O que é o equinócio da primavera? Entenda o fenômeno e aprenda rituais simbólicos 

Para a bruxa e escritora Tânia Gori, o equinócio da priimavera pode ser interpretado como um convite para observar aquilo que está em desequilíbrio na própria vida. “Antes de florescer , é preciso encontrar o equilíbrio. A natureza mostra isso de uma forma muito clara. Luz e escuridão se encontram e, a partir desse ponto, começa um novo movimento”, explica Tânia Gori.