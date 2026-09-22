Filme capixaba selecionado para festival internacional terá exibição em igreja de Vitória

Uma igreja como sala de cinema. É nesse cenário que o documentário capixaba “Meu Pai e Eu” será exibido gratuitamente nesta quarta-feira (23), em Vitória. A sessão acontece na Igreja da Praia, às 19h30, como parte da programação do Setembro Amarelo, e será seguida por uma conversa do diretor Thiago Moulin com o público.





Em vez de uma sessão tradicional em uma sala de cinema, a produção será exibida em um ambiente de fé e convivência comunitária, dentro de uma programação dedicada a discussões relacionadas à saúde mental. O documentário parte de uma história familiar para falar sobre memória, afetos, silêncios, ressentimentos e relações que continuam reverberando mesmo depois da morte.





“Meu Pai e Eu” nasceu de uma experiência pessoal de Moulin. Dez anos depois da morte do pai, o cineasta abriu a única herança que havia recebido dele: uma mala cheia de fragmentos de uma vida inteira. Dentro dela estavam fotografias, cartas, poesias, cartões-postais, textos escritos em guardanapos e outros objetos.





O material se transformou no ponto de partida para uma investigação sobre a relação entre pai e filho. Ao lado de relatos de familiares e amigos, as lembranças encontradas na mala ajudam o diretor a reconstruir parte da história do pai enquanto revisita também suas próprias memórias.