Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cinema e turismo

Depois da caminhada, pipoca: confira filmes para cada passeio pelo Centro de Vitória

De Amélie Poulain ao cinema capixaba, passando pela Inglaterra e por Kurosawa, confira filmes que combinam com a vibe de cada passeio pelo Centro de Vitória.
Camila Leão

Camila Leão

Publicado em 22 de Setembro de 2026 às 15:12

O Centro de Vitória é daqueles lugares que pedem tempo: para andar sem pressa, entrar em uma casa cultural, descobrir um ateliê, ouvir música, observar a arquitetura e deixar a cidade conduzir o passeio. E, depois de explorar cada trajeto, por que não continuar a viagem no cinema?


HZ selecionou filmes que combinam com a atmosfera de diferentes cantos do Centro, de histórias de amor e descobertas a clássicos do cinema mundial e produções capixabas. Afinal, para cada caminhada, pode existir também uma boa sessão para fechar o dia.

Mapa ilustrado detalha a localização de dezenas de espaços culturais, ateliês e iniciativas independentes que integram o Distrito Criativo no Centro de Vitória.
Mapa ilustrado detalha a localização de dezenas de espaços culturais, ateliês e iniciativas independentes que integram o Distrito Criativo no Centro de Vitória. Reprodução Distrito Criativo
Rota Ubaldo

A rota Ubaldo é um roteiro ideal para fazer arte na Casa Livre e no Ateliê da Tânia Crivilin, curtir o samba na Casa de Bamba, sentir a energia vibrante da Casa da Stael na Rua Sete ou conferir a cena cultural na Má Companhia. Depois de descobrir que esse trecho do centro de Vitória é um organismo vivo feito por artistas, você pode gostar de assistir:


Questão de Tempo (About Time, 2013)


Um jovem descobre ter o dom de viajar no tempo depois de completar 21 anos e decide arriscar-se alterando a narrativa de sua vida romântica. Com o clichê das consequências imprevisíveis de alterar o passado, o drama britânico tem um roteiro sensível sobre a beleza de aproveitar dicas comuns. Uma poesia sobre a observação dos pequenos detalhes e rituais do dia a dia. 


Onde assistir: Netflix, Prime Video, Globoplay e Telecine.


Sonhos, de Kurosawa (夢 , 1990)


Em vinhetas independentes, o mestre do cinema japonês transforma sonhos que teve em uma narrativa antológica. Em um deles, um menino entra literalmente dentro das obras de Vincent van Gogh. É quando o pintor conversa com o garoto e explica como a vida se pinta diante dos olhos dele antes de ir pra tela. A tradução exata de visitar espaços de arte e se sentir entrando em uma galeria viva!


Onde assistir: Disponível para alugar ou comprar no Prime Video e na Apple TV.

Cena do longa britânico Questão de Tempo
Cena do longa britânico Questão de Tempo Reprodução / Filme
Rota Rosário

O roteiro ideal do turismo literário e da ocupação boêmia! Com trechos íngremes e planos, o passeio pela Rua do Rosário, Ladeira São Bento e Escadaria Acyr Guimarães explora sebos, espaços culturais alternativos, estúdios de tatuagem, além de uma bela arquitetura histórica.


Minha Fama de Mau (2019)


De boemia, o musical nacional de Erasmo Carlos em sua juventude entende. Embalado por rock and roll, amizades de calçada e muita agitação urbana, o filme com Chay Suede, Gabriel Leone e Malu Rodrigues combina perfeitamente com a celebração dos encontros pelo centro e o pique da calçada animada da rota. 


Onde assistir: Netflix, no Globoplay e Prime Video. 


Vida Privada (Vie privée, 2025)


Quando uma renomada psiquiatra (interpretada pelo ícone do cinema, Jodie Foster) decide investigar por conta própria a morte de uma de suas pacientes, um filme com cara de policial se transforma em uma longa sessão de terapia. A atmosfera densa de segredos urbanos em tom de investigação com pitadas de autoanálise combina bem com o fim de um dia inteiro entrando em prédios antigos e descobrindo a complexidade humana que habita a cidade. 


Onde assistir: HBO Max.

Com uma estética que remete à cultura jovem e ao universo do rock nacional, a vivência boêmia da Rota Rosário dialoga com o enredo de produções como Minha Fama de Mau no Centro de Vitória
Com uma estética que remete à cultura jovem e ao universo do rock nacional, a vivência boêmia da Rota Rosário dialoga com o enredo de produções como Minha Fama de Mau no Centro de Vitória Reprodução filme "Minha Fama de Mau"
Rota Cidade Alta e Piedade

Passando por pontos clássicos da cidade como o Bar da Zilda, o Quintal Bantu, a Quadra da Piedade e a Horta Horta Urbana Quintal na Cidade, o trajeto pede filmes que falem sobre afeto, raízes, comunidades e a casa como extensão da rua. 


Marte Um (2022)


Escolhida para representar o Brasil na pré-seleção do Oscar à época, a obra de Gabriel Martins acompanha uma família na periferia de Minas Gerais. Com um caçula sonhando em ser astronauta, um pai realista, uma mãe ansiosa e uma filha se descobrindo homossexual, o filme fala sobre o direito de sonhar. Reflete nas telas a resistência e a pulsação da vida comunitária nas ruas.


Onde assistir: Globoplay.


Enquanto o Sol Não Nasce (2026) 


Documentário produzido por estudantes da Ufes acompanha a dinâmica do Centro Histórico de Vitória desde o cair da noite até o amanhecer, registrando artistas, trabalhadores e frequentadores. Destaca diretamente a comunidade que mantém esse pedaço do Centro pulsando!


Onde assistir: Sessões especiais no Cine Metrópolis (Ufes).
Rota Nestor

O eixo de livrarias e ateliês abriga espaços como Aquela Casa Rosa, a Cousa e Livraria Catraia, os ateliês de Fernando Augusto e Richard Hoey, além de criativos como o Matinta Pereira e a Casa Caipora. 


O Fabuloso Destino de Amélie Poulain (Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain, 2001)


A estética colorida e charmosa das casas do centro, a escadaria São Diogo e a chegada à Catedral Metropolitana, somadas aos ateliês e sebos da Rua Nestor Gomes, recriam a exata atmosfera do estilo de Montmartre. O bairro francês circunda a vida de uma jovem de interesses esquisitos, em uma história sobre explorar cidades justamente pela estranheza. 


Onde assistir: Netflix e Prime Video.


Dias de Pouco Pão e Zero Sonho (2024)


O curta capixaba de Saskia Sá é ambientado inteiramente no coração do Centro. O projeto, com pulso real das ruas, é construído justamente por onde a rota passa. Com a trama de conexão de Damiana e Rosa, mistura elementos fantásticos com a realidade do trabalhador, em um movimento de câmera que imita os olhos que veem o centro. 


Onde assistir: Circuitos de festivais de cinema. 
Dias de Pouco Pão e Zero Sonho, de Saskia Sá, na 28ª Mostra Competitiva de Longas.
Dias de Pouco Pão e Zero Sonho, de Saskia Sá, na 28ª Mostra Competitiva de Longas. Foto: Sérgio Cardoso/ Acervo Galpão IBCA
Rota Gruta

Fechando os roteiros com turismo de patrimônio cultural e memória urbana, explora marcos arquitetônicos tradicionais, incluindo igrejas antigas, casarões preservados e a região do Mercado da Capixaba. É por ali que se resgatam símbolos antigos, como os cinemas de rua que moldaram a identidade social das cidades.


A Última Sala (2025)


Focado na memória dos antigos cinemas de rua da região central, o documentário aborda espaços como o histórico Cine Vitória, inaugurado em 1950 na Av. Jerônimo Monteiro. Tornando local a mesma pauta de Retratos Fantasmas (2023), de Kleber Mendonça Filho, conecta a geografia real do centro histórico a um diálogo quase metalinguístico.


Onde assistir: Em circulação em mostras independentes.


O Tempo e o Vento (2013)


Protagonizado por Thiago Lacerda e baseado na obra de Érico Veríssimo, 

Focado na memória dos antigos cinemas de rua da região central, o documentário aborda espaços, acompanha a saga de uma família ao longo de mais de um século, retratando diferentes gerações do mesmo território. Narra a sensação de caminhar por espaços que respiram história, perfeita para pensar na passagem do tempo no coração de Vitória. 


Onde assistir: Netflix e Globoplay. 

Cena do documentário capixaba A Última Sala.
Cena do documentário capixaba A Última Sala. Reprodução filme "A última Sala" / 32º Festival de Cinema de Vitória

Um roteiro para o flâneur moderno, ou seja, aquele que caminha sem pressa, mais interessado em observar a cidade do que simplesmente atravessá-la. É o viajante que repara na arquitetura, entra em espaços culturais, descobre artistas pelo caminho e se deixa surpreender pelo que acontece nas ruas. 


E, para fechar o passeio, uma maratona de cinema pode ser a desculpa perfeita para continuar a viagem, agora diante da tela, revivendo um pouco do que foi visto e sentido pelo caminho.


*Este conteúdo foi produzido por Camila Leão, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Aline Almeida, editora substituta de HZ.

Veja Também 

Imagem de destaque

Conheça as salas de cinema que fizeram história em Vitória

Imagem de destaque

Centro de Vitória respira cultura, mas espaços independentes lutam para sobreviver

“Antártida”: thriller com Marina Ruy Barbosa, Leandra Leal e Andrea Beltrão chega aos cinemas

“Antártida”, thriller com Marina Ruy Barbosa, Leandra Leal e Andrea Beltrão, chega aos cinemas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cinema Turismo Centro de Vitória
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Debate CBN e A Gazeta com os candidatos ao governo do ES, Lorenzo Pazolini, Helder Salomão e Ricardo Ferraço
Helder promete criar linha de crédito para mulheres e ampliar educação em tempo integral
Debate CBN e A Gazeta com os candidatos ao governo do ES, Lorenzo Pazolini, Helder Salomão e Ricardo Ferraço
Pazolini promete expandir botão do pânico e destravar obras de infraestrutura
Debate CBN e A Gazeta com os candidatos ao governo do ES, Lorenzo Pazolini, Helder Salomão e Ricardo Ferraço
Ricardo promete ações contra facções e redução de impactos da reforma tributária

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados