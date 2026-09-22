Depois da caminhada, pipoca: confira filmes para cada passeio pelo Centro de Vitória

A rota Ubaldo é um roteiro ideal para fazer arte na Casa Livre e no Ateliê da Tânia Crivilin, curtir o samba na Casa de Bamba, sentir a energia vibrante da Casa da Stael na Rua Sete ou conferir a cena cultural na Má Companhia. Depois de descobrir que esse trecho do centro de Vitória é um organismo vivo feito por artistas, você pode gostar de assistir:





Questão de Tempo (About Time, 2013)





Um jovem descobre ter o dom de viajar no tempo depois de completar 21 anos e decide arriscar-se alterando a narrativa de sua vida romântica. Com o clichê das consequências imprevisíveis de alterar o passado, o drama britânico tem um roteiro sensível sobre a beleza de aproveitar dicas comuns. Uma poesia sobre a observação dos pequenos detalhes e rituais do dia a dia.





Onde assistir: Netflix, Prime Video, Globoplay e Telecine.





Sonhos, de Kurosawa (夢 , 1990)





Em vinhetas independentes, o mestre do cinema japonês transforma sonhos que teve em uma narrativa antológica. Em um deles, um menino entra literalmente dentro das obras de Vincent van Gogh. É quando o pintor conversa com o garoto e explica como a vida se pinta diante dos olhos dele antes de ir pra tela. A tradução exata de visitar espaços de arte e se sentir entrando em uma galeria viva!





Onde assistir: Disponível para alugar ou comprar no Prime Video e na Apple TV.