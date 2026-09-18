“Antártida”, thriller com Marina Ruy Barbosa, Leandra Leal e Andrea Beltrão, chega aos cinemas

O frio extremo é apenas uma das ameaças de “Antártida”, longa-metragem dirigido por Bruno Safadi e escrito por Claudia Jouvin, que chegou aos cinemas nesta quinta-feira (17). Estrelado por Marina Ruy Barbosa, Leandra Leal e Andrea Beltrão, o filme acompanha uma violência cometida contra uma cientista recém-chegada a uma estação brasileira no Polo Sul e a investigação que transforma todos os homens da base em suspeitos.





Na trama, Inês (Marina Ruy Barbosa) desembarca na Estação Comandante Diniz para participar de uma expedição científica. Jovem e empolgada com a oportunidade de colocar em prática tudo o que estudou, ela chega aberta para novas experiências e interessada em fazer parte daquele grupo. Mas, logo na primeira noite, sofre uma violência que muda completamente sua trajetória.





“Foi desafiador e, ao mesmo tempo, excitante”, conta Marina Ruy Barbosa sobre a construção da personagem.