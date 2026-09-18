Pequeno, barbudo e de pelagem amarela: conheça o Smoushond holandês

Osmoushondholandês, como o próprio nome indica,é uma raça originária da Holanda. Segundo o padrão oficial publicado pela Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), em meados do século XIX, esse cachorro era bastante popular entre integrantes da classe média alta holandesa, sendo utilizado para acompanhar cavalos e carruagens e para caçar ratos nos estábulos.
Conforme a CBKC, um comerciante decachorrode Amsterdam vendiaa raçacomo “gentis cães de estábulos”. Posteriormente, eles passaram a ser chamados de “smous”, termo relacionado à barba áspera característica do animal. O primeiro padrão da raça foi elaborado em 1905. Após um período de queda na popularidade, a criação foi retomada na década de 1970.
Abaixo, conheça as principais características do cachorro da raçasmoushondholandês!
Aparência rústica e corpo compacto
Osmoushondholandês tem uma aparência bastante característica. De acordo com a CBKC, é um cachorro forte , musculoso, compacto e de construção quadrada. Os machos medem entre 37 e 42 cm de altura na cernelha, enquanto as fêmeas ficam entre 35 e 40 cm. O peso varia de 7 a 11 kg. As fêmeas podem apresentar o corpo ligeiramente mais alongado.
A cabeça é larga e curta. Os olhos são grandes, redondos e de cor marrom-escura. As orelhas, por sua vez, são relativamente pequenas e pendentes. Quando o animal está atento, as pontas das orelhas se inclinam levemente para a frente, aproximando-se das bochechas.
Outro destaque é a pelagem. Conforme o padrão da CBKC, os pelos do corpo são ásperos, duros, resistentes, retos e têm aproximadamente de 4 a 7 cm de comprimento, além de apresentarem uma aparência naturalmente despenteada. Na face, os pelos mais longos formam bigodes, barba e sobrancelhas. A coloração é amarela sólida em diferentes tonalidades, com preferência pelo tom palha-escuro.
Temperamento afetuoso e alegre
Por trás da aparência rústica, osmoushondholandês apresenta um temperamento amigável. Segundo a CBKC, ele é alegre, amigo e animado por natureza , além de ter boa disposição. Essas características ajudam a explicar sua classificação atual como cão de companhia. Além disso, aconvivência próxima com o tutor e a família pode ser favorecida por sua natureza afetuosa e amigável.
Alimentação e saúde exigem atenção do tutor
A alimentação dosmoushondholandês deve ser adequada às necessidades individuais do cachorro, levando em consideração aspectos como idade, peso, nível de atividade e condições de saúde. Para oferecer uma dieta equilibrada e na quantidade adequada, é importante contar com a orientação de um médico-veterinário.
Os cuidados com a pelagem também devem fazer parte da rotina. Segundo a CBKC, a raça possui pelos ásperos, duros e com cerca de 4 a 7 cm de comprimento, além de subpelo. Por isso,é importanteobservar regularmente as condições da pele e dos fios, ajudando a manter a pelagem saudável e bem cuidada.
Além dos cuidados estéticos, a rotina deve incluir consultas veterináriasperiódicas, vacinação, vermifugação , controle de pulgas e carrapatos, higienebucal e acompanhamento preventivo.Exercícios diários também fazem parte dos cuidados com a saúde.
Educação e socialização ajudam na convivência
O padrão da CBKC descreve osmoushondholandês como um cachorro de boa disposição, afetivo, alegre e amigável. Essas características podem favorecer o processo educativo, mas não eliminam a necessidade de ensinar regras de convivência desde cedo.Para isso, é possível apostar empráticas baseadas em reforço positivo, utilizando recompensas para estimular comportamentos desejados.A socialização também deve fazer parte da rotina, permitindo que o cachorro tenha contato gradual e seguro com diferentes pessoas, animais, ambientes e situações.