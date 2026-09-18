Pequeno, barbudo e de pelagem amarela: conheça o Smoushond holandês

O padrão da CBKC descreve osmoushondholandês como um cachorro de boa disposição, afetivo, alegre e amigável. Essas características podem favorecer o processo educativo, mas não eliminam a necessidade de ensinar regras de convivência desde cedo.Para isso, é possível apostar empráticas baseadas em reforço positivo, utilizando recompensas para estimular comportamentos desejados.A socialização também deve fazer parte da rotina, permitindo que o cachorro tenha contato gradual e seguro com diferentes pessoas, animais, ambientes e situações.