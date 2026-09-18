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Sabatina A Gazeta e CBN

Maguinha Malta defende penas mais duras e fim de indulto para criminosos

Conversa com a candidata ao Senado pelo PL encerrou a rodada de entrevistas promovidas nesta semana

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 12:16

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

18 set 2026 às 12:16
Sabatina com Maguinha Malta, candidata ao Senado pelo PL
Maguinha Malta, candidata ao Senado pelo PL, participou de sabatina nesta sexta-feira (18) Fernando Madeira

Candidata ao Senado pelo PL, Maguinha Malta afirmou que, se for eleita, vai defender em Brasília penas mais duras para criminosos e o fim dos indultos. As respostas foram dadas durante sabatina promovida por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (18), realizada no auditório da Rede Gazeta, em Vitória.


Com condução da colunista de Política Letícia Gonçalves, a conversa teve a participação dos também colunistas Vitor Vogas e Vilmara Fernandes e encerrou o ciclo de sabatinas com os concorrentes ao Senado, promovido ao longo da semana.


Indagada sobre o que vai levar de propostas para Brasília, sobretudo em relação ao combate à violência contra a mulher, a candidata afirmou ser a favor do endurecimento da legislação e penas para crimes, “sejam eles quais forem”. Defendeu, ainda, a restrição da progressão de regime para conter a sensação de impunidade no país. 


“Sou a favor de nós endurecermos cada vez mais a legislação no que diz respeito a penas para crimes, sejam eles quais forem, crimes hediondos, porque crime contra o ser humano é crime contra o ser humano. Não faço essa distinção de se é mulher, se é homem, se cometeu crime, se atentou contra a vida de um ser humano. Acho que tem que pagar e tem que ser penas duras”, declarou. 


A candidata também foi questionada sobre o que vai propor no Senado para aumentar a resposta punitiva para crimes, principalmente aqueles nos quais as mulheres são vítimas. Maguinha defendeu o uso de tornozeleiras eletrônicas em agressores e o aumento de repasses para redes de acolhimento e suporte psicológico às vítimas de violência. 


“O uso da tornozeleira é importante, mas eu vou além. Precisamos endurecer penas e  acabar com essa coisa de progressão de regime, de indulto. Porque isso, não falando somente agora com relação às mulheres, traz para quem comete crime no Brasil uma sensação de impunidade muito grande”, afirmou.


Ainda sobre elaborar medidas em defesa da população feminina, principalmente  as vítimas em situação de violência, a postulante ao Senado enfatizou que, se for eleita, vai investir em políticas que ajudem mulheres que estão nessa condição. 


"Quero ser uma incentivadora e destinar recursos para investimento também em cursos profissionalizantes para essas mulheres em situação de violência, porque eu acho muito importante. Nós precisamos acolhermos essas mulheres", disse.

Sabatina com Maguinha Malta, candidata ao Senado pelo PL
 Maguinha Malta foi entrevistada pelos colunistas de A Gazeta Fernando Madeira
Segurança e saúde

Ainda sobre segurança pública, Maguinha posicionou-se a favor do enquadramento de grupos como Primeiro Comando na Capital (PCC) e Comando Vermelho como organizações terroristas. Ela disse ser favorável a cooperação internacional para asfixiar o braço financeiro dessas entidades.


"O combate tem de ser do Brasil, por conta da soberania. Mas, quando há esse aparato legal, quando há esse reconhecimento, o Brasil vai inclusive poder contar com ajuda internacional para fazer esse combate aqui. Efetivamente, quem vai combater? O Brasil. Ma sabemos que o braço financeiro dessas organizações, dessas facções, está no mundo inteiro", pontuou.


Em relação à saúde, Maguinha declarou ser favorável à vacinação como política pública regular e ressaltou que sua carteira vacinal de rotina está atualizada. No entanto, manifestou oposição à obrigatoriedade da vacina contra a Covid-19, imunizante que optou por não tomar. 

Fim da escala 6x1

Sobre o eventual fim da escala 6x1, Maguinha Malta defendeu que um posicionamento favorável à mudança depende de um equilíbrio financeiro que não penalize o setor produtivo.


A candidata indicou que apoiaria o fim da escala 6x1 sob a condição de que haja um entendimento no qual o Estado deve compensar os empresários para absorver os custos da transição. E afirmou ainda que aprovar a medida sem essa contrapartida estatal traria impactos negativos para os próprios trabalhadores, resultando em perda de postos de trabalho no Brasil.

Experiência política
Questionada sobre o fato de nunca ter exercido mandato eletivo ou cargo público, ela argumentou que acumula experiência prática na convivência diária com a políticaFilha do senador Magno Malta (PL), destacou ter acompanhado de perto a atuação do pai em comissões históricas, como as comissões parlamentares de inquérito (CPIs) do Narcotráficoda Pedofilia.

A candidata ressaltou que pretende pautar a atuação no legado do pai, a quem se referiu como seu "professor", mantendo o alinhamento de princípios e convicções morais

A escolha de Maguinha como concorrente ao Senado ocorreu após articulações partidárias com lideranças da direita nacional e estadual e deu-se depois da desistência de um outro candidato do partido.
Reveja a sabatina na íntegra

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