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Eleições 2026

"Senado precisa de gente com vergonha na cara", diz Maguinha Malta em sabatina

Candidata defende que parlamentares tenham coragem para "reequilibrar poderes" e sejam tementes a Deus

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 12:39

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

18 set 2026 às 12:39
Sabatina com Maguinha Malta, candidata ao Senado pelo PL
Maguinha Malta, candidata ao Senado pelo PL, foi entrevistada em sabatina promovida por A Gazeta e CBN Vitória Fernando Madeira

Candidata ao Senado nas Eleições 2026, Maguinha Malta (PL) disse que acredita ser um bom nome para ocupar uma das duas vagas em disputa na Casa Alta porque, “neste momento, o Senado precisa, primeiramente, de pessoas que tenham vergonha na cara”. A postulante ao cargo participou de sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (18), em Vitória.


Maguinha complementou ainda que é necessário eleger parlamentares “que temam a Deus, que tenham princípios e valores bem estabelecidos e coragem de fazer o enfrentamento necessário que o Brasil precisa nesse momento”.


Segundo a candidata, senadores com essas características seriam capazes de cumprir o que determina a Constituição, que, para ela, é a função de “reequilibrar a balança dos Poderes”. Conforme Maguinha, atualmente há um desequilíbrio entre Legislativo, Executivo e Judiciário causado pelos atos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

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“Não podemos mais viver nesse estado de coisas que estamos vivendo no Brasil. E eu penso, e toda a população do Brasil, que nós sairemos desse estado de coisas quando o Senado da República se prestar a fazer o seu papel dado pela Constituição”, declarou.


Sem citar a possibilidade de abertura de processos de impeachment contra ministros do STF, a candidata afirmou que é “preciso ter maioria” no Senado, com pessoas “que não tenham rabo preso, que não sejam frouxas, que tenham vergonha na cara, comprometimento e coragem para fazer os enfrentamentos necessários”.

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Indagada, na sequência, sobre o que faria de diferente do pai, o senador e presidente estadual do PL, Magno Malta, Maguinha frisou que consideraria sua missão cumprida se o seu mandato tivesse para o Estado a mesma importância que o dele.


A candidata disse ter os mesmos princípios, valores e crenças do parlamentar, que são, por exemplo, a defesa da vida desde a concepção e a posição contrária à “ideologia de gênero nas escolas” e à liberação das drogas.

Reveja a sabatina com Maguinha Malta

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