"Senado precisa de gente com vergonha na cara", diz Maguinha Malta em sabatina

Candidata ao Senado nas Eleições 2026, Maguinha Malta (PL) disse que acredita ser um bom nome para ocupar uma das duas vagas em disputa na Casa Alta porque, “neste momento, o Senado precisa, primeiramente, de pessoas que tenham vergonha na cara”. A postulante ao cargo participou de sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta sexta-feira (18), em Vitória.





Maguinha complementou ainda que é necessário eleger parlamentares “que temam a Deus, que tenham princípios e valores bem estabelecidos e coragem de fazer o enfrentamento necessário que o Brasil precisa nesse momento”.





Segundo a candidata, senadores com essas características seriam capazes de cumprir o que determina a Constituição, que, para ela, é a função de “reequilibrar a balança dos Poderes”. Conforme Maguinha, atualmente há um desequilíbrio entre Legislativo, Executivo e Judiciário causado pelos atos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.