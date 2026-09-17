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Eleições 2026

Mendonça rejeita ação de deputado do PL contra aumento do Bolsa Família pelo governo Lula

Ação apresentada questionava o reajuste do valor do programa assistencial anunciado durante o período eleitoral

Publicado em 17 de Setembro de 2026 às 20:17

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

17 set 2026 às 20:17

BRASÍLIA - O ministro André Mendonça, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), rejeitou nesta quinta-feira (17) a ação apresentada pelo deputado federal Zé Trovão (PL-SC) que questionava o reajuste do valor do Bolsa Família feito pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Mendonça considerou que, como candidato a deputado por Santa Catarina, Zé Trovão não tem legitimidade para questionar um fato relacionado à eleição presidencial. Segundo o magistrado, o entendimento do TSE é que quando a ação é apresentada por um candidato, as partes precisam pertencer à mesma circunscrição eleitoral.

"No caso, o representante é candidato ao cargo de deputado federal pelo Estado de Santa Catarina, ao passo que o representado disputa o cargo de Presidente da República. A própria petição inicial assim delimita as respectivas candidaturas. As candidaturas, portanto, não pertencem à mesma circunscrição eleitoral", pontua.

Ministro André Mendonça durante a sessão da Segunda Turma do STF
Mendonça considerou que deputado não tem legitimidade para questionar fato relacionado à eleição presidencial Gustavo Moreno/STF

O ministro destaca ainda que não analisou o mérito da questão, "cujo exame pressupõe provocação por parte legitimada", ou seja, por um partido político, federação ou coligação, candidato ou o Ministério Público Eleitoral.

"A solução adotada limita-se, portanto, à ausência de pertinência subjetiva do representante para instaurar, em nome próprio e na condição de candidato a deputado federal por Santa Catarina, representação relativa à eleição presidencial", ressalta Mendonça.

Com o aumento linear aos benefícios dentro do Bolsa Família, o piso dos pagamentos sai de R$ 600 para R$ 691, com a média dos benefícios saindo de R$ 691 para R$ 777.

Segundo a Advocacia-Geral da União (AGU), a medida apenas corrige as perdas inflacionárias, por isso não estaria proibida pela lei que veda a ampliação de benefícios sociais em ano eleitoral.

De acordo com cálculos apresentados pelo governo, o INPC desde o início do programa até agosto foi de 15,04%.

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