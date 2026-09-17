Passageiro assalta taxista após viagem de São Mateus até Colatina

Um homem de 33 anos foi detido após roubar um taxista que o levou de São Mateus, no Norte do Espírito Santo, até Colatina, no Noroeste, nesta quinta-feira (17). À Polícia Militar, o motorista relatou que o crime ocorreu no bairro Maria das Graças, já em Colatina. Segundo ele, o passageiro anunciou o assalto com uma arma de fogo e levou um celular e R$ 500.





De acordo com a PM, o suspeito foi localizado nas proximidades de uma residência. Perto do local, os militares encontraram um simulacro de arma de fogo e uma bolsa com diversos objetos.





Ainda segundo a corporação, o homem forneceu inicialmente uma identidade falsa aos policiais, mas depois informou seu nome real e confessou o roubo.





O suspeito foi encaminhado à Delegacia Regional de Colatina. Segundo a Polícia Civil, a ocorrência ainda está em andamento e mais informações serão divulgadas após a conclusão dos procedimentos.