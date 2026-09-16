Homem é preso após ameaçar prefeito e familiares em São Gabriel da Palha

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (16), em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, após ameaçar o prefeito do município, Tiago Rocha (PL), e familiares dele. Segundo a PM, o suspeito também se envolveu em outras ocorrências pela cidade, incluindo ameaças, agressão e resistência à abordagem policial.
De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas inicialmente após denúncias de que o homem, que estava em um veículo, teria ameaçado o prefeito e familiares dele. Conforme relato da prefeitura, o suspeito teria parado o carro nas proximidades da residência do chefe do executivo, na região central da cidade, e feito ameaças, inclusive insinuando que estaria armado e poderia atirar.
Quando os policiais chegaram ao endereço informado,
o homem já havia deixado o local. Durante as buscas, a PM recebeu novas
informações de que o mesmo homem estaria circulando pela cidade, provocando
tumultos, bloqueando o trânsito e ameaçando outras pessoas. Ainda de acordo com
a polícia, ele teria agredido um frentista em um posto de combustíveis.
O suspeito foi localizado pelos militares quando
tentava deixar o estabelecimento. Segundo a polícia, ele desobedeceu às ordens
de abordagem e resistiu à ação dos policiais, que utilizaram
uma arma de choque para contê-lo. No veículo, foram encontrados um papelote de cocaína e nove
pinos vazios. O homem também se recusou a realizar
o teste do etilômetro.
Após ser contido, o suspeito foi encaminhado a um
hospital para atendimento médico e, posteriormente, levado à Delegacia de São Gabriel
da Palha. O veículo foi removido para o pátio.
Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em
flagrante por dano qualificado, duas ameaças, resistência à ação
policial e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em
razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Ele será
encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecerá à
disposição da Justiça.
Em nota, a prefeitura de São Gabriel da Palha afirmou que repudia qualquer forma de violência, ameaça, intimidação ou agressão. O município destacou ainda a preocupação com a segurança do prefeito, de seus familiares e da população.
A administração municipal declarou ainda que divergências políticas, ideológicas ou pessoais não justificam atitudes que coloquem em risco a integridade das pessoas e informou que espera que os fatos sejam devidamente apurados pelas autoridades competentes. A prefeitura informou ainda que serão adotadas as medidas judiciais cabíveis.