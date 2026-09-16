Homem é preso após ameaçar prefeito e familiares em São Gabriel da Palha

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quarta-feira (16), em São Gabriel da Palha, no Noroeste do Espírito Santo, após ameaçar o prefeito do município, Tiago Rocha (PL), e familiares dele. Segundo a PM, o suspeito também se envolveu em outras ocorrências pela cidade, incluindo ameaças, agressão e resistência à abordagem policial.





De acordo com a Polícia Militar, as equipes foram acionadas inicialmente após denúncias de que o homem, que estava em um veículo, teria ameaçado o prefeito e familiares dele. Conforme relato da prefeitura, o suspeito teria parado o carro nas proximidades da residência do chefe do executivo, na região central da cidade, e feito ameaças, inclusive insinuando que estaria armado e poderia atirar.





Quando os policiais chegaram ao endereço informado, o homem já havia deixado o local. Durante as buscas, a PM recebeu novas informações de que o mesmo homem estaria circulando pela cidade, provocando tumultos, bloqueando o trânsito e ameaçando outras pessoas. Ainda de acordo com a polícia, ele teria agredido um frentista em um posto de combustíveis.





O suspeito foi localizado pelos militares quando tentava deixar o estabelecimento. Segundo a polícia, ele desobedeceu às ordens de abordagem e resistiu à ação dos policiais, que utilizaram uma arma de choque para contê-lo. No veículo, foram encontrados um papelote de cocaína e nove pinos vazios. O homem também se recusou a realizar o teste do etilômetro.





Após ser contido, o suspeito foi encaminhado a um hospital para atendimento médico e, posteriormente, levado à Delegacia de São Gabriel da Palha. O veículo foi removido para o pátio.





Segundo a Polícia Civil, o homem foi autuado em flagrante por dano qualificado, duas ameaças, resistência à ação policial e condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. Ele será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP), onde permanecerá à disposição da Justiça.





Em nota, a prefeitura de São Gabriel da Palha afirmou que repudia qualquer forma de violência, ameaça, intimidação ou agressão. O município destacou ainda a preocupação com a segurança do prefeito, de seus familiares e da população.





A administração municipal declarou ainda que divergências políticas, ideológicas ou pessoais não justificam atitudes que coloquem em risco a integridade das pessoas e informou que espera que os fatos sejam devidamente apurados pelas autoridades competentes. A prefeitura informou ainda que serão adotadas as medidas judiciais cabíveis.