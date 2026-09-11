Policial penal é preso após facilitar entrada de material ilícito em presídio no ES

Um policial penal foi preso em flagrante suspeito de facilitar a entrada de materiais não autorizados na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (10). Segundo a Polícia Penal (PPES), o próprio servidor confessou ter levado os objetos para dentro da unidade a pedido de detentos.

De acordo com a PPES, a entrada dos materiais foi interceptada durante ações de fiscalização e investigação realizadas na unidade. A apuração identificou os detentos que estavam em posse dos objetos.

Diante das investigações, o policial penal se apresentou à direção da penitenciária e admitiu ter facilitado a entrada do material. O servidor e os internos envolvidos foram conduzidos à autoridade policial, que, segundo a PPES, autuou os envolvidos por corrupção e decretou a prisão em flagrante do policial penal e dos custodiados.

O servidor foi encaminhado ao presídio de Viana e permanece à disposição da Justiça. A audiência de custódia está prevista para este sábado (12).

A diretora-geral da PPES, Brigida Simões, afirmou que a instituição mantém ações de fiscalização nas unidades e adota tolerância zero em casos de desvio de conduta.