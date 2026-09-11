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Corrupção

Policial penal é preso após facilitar entrada de material ilícito em presídio no ES

Segundo a Polícia Penal do Espírito Santo (PPES), servidor confessou ter levado objetos para detentos da Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 13:48

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

11 set 2026 às 13:48
Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim Divulgação

Um policial penal foi preso em flagrante suspeito de facilitar a entrada de materiais não autorizados na Penitenciária Regional de Cachoeiro de Itapemirim (PRCI), no Sul do Espírito Santo, nesta quinta-feira (10). Segundo a Polícia Penal (PPES), o próprio servidor confessou ter levado os objetos para dentro da unidade a pedido de detentos.


De acordo com a PPES, a entrada dos materiais foi interceptada durante ações de fiscalização e investigação realizadas na unidade. A apuração identificou os detentos que estavam em posse dos objetos.


Diante das investigações, o policial penal se apresentou à direção da penitenciária e admitiu ter facilitado a entrada do material. O servidor e os internos envolvidos foram conduzidos à autoridade policial, que, segundo a PPES, autuou os envolvidos por corrupção e decretou a prisão em flagrante do policial penal e dos custodiados.


O servidor foi encaminhado ao presídio de Viana e permanece à disposição da Justiça. A audiência de custódia está prevista para este sábado (12).


A diretora-geral da PPES, Brigida Simões, afirmou que a instituição mantém ações de fiscalização nas unidades e adota tolerância zero em casos de desvio de conduta.


“O fato de a própria instituição ter investigado, descoberto e conduzido o servidor à delegacia reforça o compromisso da Polícia Penal com a ética, a segurança e a transparência”, informou a polícia.


A Corregedoria da Polícia Penal também foi acionada e deverá instaurar procedimento para apurar a responsabilidade administrativa e disciplinar do servidor.

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