5 fatores que ajudam empresas a venderem mesmo quando o algoritmo muda

Para Débora De Landa, os números indicam uma procura por referências que ajudem o cliente a compreender melhor aquilo que está prestes a adquirir. “Nas transmissões da Kether, por exemplo, as joias são apresentadas em tempo real enquanto as perguntas são respondidas. O consumidor consegue observar detalhes que muitas vezes uma imagem não mostra e, ao mesmo tempo, tirar uma dúvida antes de decidir. Quanto mais informação ele tem, menor tende a ser a insegurança durante a compra”, destaca.