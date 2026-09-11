TRE-ES barra cursos do governo do ES em instituto de candidato a vice

Ao analisar a situação, a juíza verificou que o programa Qualificar-ES não foi implantado no ano das Eleições 2026 (existe desde 2019) e que o material de divulgação dos cursos não contém imagem, número de candidatura, slogan, mensagem de apoio ou pedido de voto a Camillo ou a Ricardo.





No entanto, pontua que o material estabelece vinculação indireta entre a ação governamental e a candidatura ao informar o local de realização dos cursos, que reproduz o nome do candidato a vice, ao mesmo tempo que identifica o programa com o brasão do Estado.





“A divulgação que veicula o nome coincidente ocorre durante o período de inscrições e a repetição desse nome perdurará, a princípio, ao longo de toda a execução do curso, cujas aulas se estenderão de 29 de setembro a 10 de dezembro de 2026, três vezes na semana, alcançando o período de campanha do primeiro turno e de eventual segundo turno”, escreveu a magistrada.





Para a juíza, a questão conflituosa não é a cessão de espaço privado para a realização dos cursos, mas a associação entre o serviço oferecido pelo governo com o nome de candidato. "A identidade nominal, contudo, tem o condão de converter um ato de divulgação e a própria execução do programa como veículo, direto ou indireto, de repetição do nome de quem disputa o pleito, consubstanciando uma possível quebra na paridade de armas entre os candidatos", sustenta.





A magistrada assinala ainda que a alteração do local não compromete a execução do programa, uma vez que os editais do governo já preveem que pode haver mudança de endereço em caso de necessidade. De acordo com a decisão, "o cronograma fixa a divulgação do resultado em 23 de setembro de 2026, a pré-matrícula em 24 e 25 de setembro de 2026 e o início das aulas em 29 de setembro de 2026, prazos que comportam, com folga, a indicação de novo polo no Município de Vitória antes da publicação da lista de classificados", diz.