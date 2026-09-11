Como comemorar a independência do Brasil?

Também me empolguei quando a Justiça conseguiu desbaratar a quadrilha do mensalão e implodiu o dinheiroduto que assaltava os cofres públicos no petrolão.





Mas é duro constatar que todo aquele esforço de passar o país a limpo se perdeu pouco tempo depois, quando manobras das mais diversas naturezas, guiadas por interesses de toda ordem, jogaram no lixo as provas coletadas com tanto esforço por alguns que remavam contra a maré.





Foi revoltante tomar conhecimento que decisões monocráticas tornaram nulos os processos, até aqueles nos quais os condenados haviam confessado os seus crimes e devolvido somas vultosas em delações premiadas.





E o que se vê no atual cenário brasileiro neste mês em que se comemora o 204º aniversário da independência? Um mar de lama inundando a República, exibindo as entranhas do compadrio sórdido que prevalece entre os homens públicos que deveriam defender a nação.





Entre os mais envolvidos nos escândalos estão até aqueles que têm a missão de defender o fiel cumprimento da Constituição Federal.





Como, então, ter esperanças de que seria possível sonhar com um Brasil melhor a partir das próximas eleições? Como confiar após tantas e sucessivas decepções? Como acreditar que seja possível consertar um país já tão moralmente destruído?





Como, enfim, comemorar a independência do Brasil, com o Brasil que temos hoje?



