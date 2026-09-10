STF salvou a democracia brasileira, mas agora a está sufocando, diz The Economist

"Mendonça ainda não divulgou provas contra outros magistrados que também mantiveram relações com Vorcaro. A Polícia Federal acusou Mendonça de interferir na coleta de provas. Em 8 de setembro, ele tentou afastar o chefe da Polícia Federal e impedir a elaboração de relatórios de inteligência sobre juízes. No entanto, em 2020, quando ocupava o cargo de ministro da Justiça de Bolsonaro, Mendonça supervisionou a elaboração de um dossiê sobre centenas de policiais e acadêmicos que Bolsonaro considerava inimigos", lembra a Economist.