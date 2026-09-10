Leitura antes de dormir: por que esse hábito pode contribuir para o desenvolvimento das crianças?

Em meio à rotina acelerada das famílias e ao uso cada vez mais frequente de telas, criar momentos de conexão entre pais e filhos tornou-se um desafio. Uma prática simples, porém, poderosa, pode ajudar nesse processo: a leitura antes de dormir. Além de promover um momento de acolhimento, o hábito contribui para o desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças.