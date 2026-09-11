"Sonho de infância": conheça o capixaba que vai integrar o balé de Joelma no Rock in Rio

O que começou aos 12 anos, na plateia de um show da Joelma, vai chegar a um dos maiores palcos da música mundial. O bailarino e coreógrafo capixaba Izak Rodrigues será o primeiro artista do Espírito Santo a integrar o balé da cantora em uma apresentação no Rock in Rio, neste domingo (13).





A história de Izak com Joelma começou ainda na adolescência, quando foi levado pelo pai a um show da artista. Depois, veio o DVD Calypso na Amazônia, que ele assistia repetidamente para estudar os movimentos dos bailarinos. A admiração acabou se transformando em profissão.





“Desde o início eu dizia que queria ser dançarino da Joelma”, conta Izak. O sonho, porém, demorou um pouco para ser realizado. Antes de se dedicar profissionalmente à dança, ele chegou a cursar Engenharia. Depois, estudou jazz, balé, contemporâneo, hip hop e outros estilos até decidir que queria viver da arte.