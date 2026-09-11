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Realização do sonho

"Sonho de infância": conheça o capixaba que vai integrar o balé de Joelma no Rock in Rio

Izak Rodrigues acompanha a cantora desde os 12 anos e será o primeiro bailarino do Espírito Santo a integrar o balé de Joelma
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 11 de Setembro de 2026 às 15:50

Capixaba realiza sonho de infância e dança com Joelma no Rock in Rio
Capixaba realiza sonho de infância e dança com Joelma no Rock in Rio Acervo pessoal

O que começou aos 12 anos, na plateia de um show da Joelma, vai chegar a um dos maiores palcos da música mundial. O bailarino e coreógrafo capixaba Izak Rodrigues será o primeiro artista do Espírito Santo a integrar o balé da cantora em uma apresentação no Rock in Rio, neste domingo (13).


A história de Izak com Joelma começou ainda na adolescência, quando foi levado pelo pai a um show da artista. Depois, veio o DVD Calypso na Amazônia, que ele assistia repetidamente para estudar os movimentos dos bailarinos. A admiração acabou se transformando em profissão.


“Desde o início eu dizia que queria ser dançarino da Joelma”, conta Izak. O sonho, porém, demorou um pouco para ser realizado. Antes de se dedicar profissionalmente à dança, ele chegou a cursar Engenharia. Depois, estudou jazz, balé, contemporâneo, hip hop e outros estilos até decidir que queria viver da arte.

Izak Rodrigues acompanha a cantora desde os 12 anos e será o primeiro bailarino do Espírito Santo a integrar o balé de Joelma
Izak Rodrigues acompanha a cantora desde os 12 anos e será o primeiro bailarino do Espírito Santo a integrar o balé de Joelma Acervo pessoal

Capixaba de Vitória, Izak também construiu parte da carreira no Carnaval Capixaba, onde atua há cinco anos. Em 2022, mudou-se para São Paulo em busca de novas experiências e, em 2026, foi para Recife, onde passou a se dedicar ainda mais ao universo do calypso, dando aulas, produzindo conteúdo e criando conexões com profissionais ligados ao gênero.


Foi justamente esse caminho que o aproximou da equipe de Joelma. A oportunidade de integrar o balé não surgiu de uma seleção isolada, mas de uma trajetória construída ao longo dos últimos anos. Entre aulas, trabalhos e contatos com profissionais do meio, Izak passou a colocar seu trabalho cada vez mais próximo do universo da cantora.


Os ensaios para o Rock in Rio começaram em 23 de agosto e acontecem todos os dias. Para o bailarino, um dos aspectos mais marcantes da experiência é estar trabalhando diretamente com Joelma na preparação do espetáculo.

Durante muitos anos, eu estava na plateia, acompanhando os shows. Hoje, estar atrás dela, como bailarino, justamente no Rock in Rio, é algo que ainda parece inacreditável


O bailarino e coreógrafo capixaba Izak Rodrigues será o primeiro artista do Espírito Santo a integrar o balé da cantora em uma apresentação no Rock in Rio
O bailarino e coreógrafo capixaba Izak Rodrigues será o primeiro artista do Espírito Santo a integrar o balé da cantora em uma apresentação no Rock in Rio Acervo pessoal

“É uma honra enorme representar o Espírito Santo em um palco desse tamanho. Minha trajetória começou no carnaval e foi construída através da dança, então chegar até aqui carrega toda essa história comigo”, diz.


Para Izak, a participação também mostra como a dança pode aproximar diferentes territórios. “A arte mostra que podemos atravessar fronteiras, estudar outras culturas e nos conectar verdadeiramente com elas”, afirma.


Agora, mais de 20 anos depois daquele primeiro show que despertou sua paixão pela dança, o capixaba vai trocar a plateia pelo palco. Desta vez, ao lado da artista que, ainda na adolescência, ajudou a definir o caminho que ele escolheria seguir.

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