"Sonho de infância": conheça o capixaba que vai integrar o balé de Joelma no Rock in Rio

O que começou aos 12 anos, na plateia de um show da Joelma, vai chegar a um dos maiores palcos da música mundial. O bailarino e coreógrafo capixaba Izak Rodrigues será o primeiro artista do Espírito Santo a integrar o balé da cantora em uma apresentação no Rock in Rio, neste domingo (13).
A história de Izak com Joelma começou ainda na adolescência, quando foi levado pelo pai a um show da artista. Depois, veio o DVD Calypso na Amazônia, que ele assistia repetidamente para estudar os movimentos dos bailarinos. A admiração acabou se transformando em profissão.
“Desde o início eu dizia que queria ser dançarino da Joelma”, conta Izak. O sonho, porém, demorou um pouco para ser realizado. Antes de se dedicar profissionalmente à dança, ele chegou a cursar Engenharia. Depois, estudou jazz, balé, contemporâneo, hip hop e outros estilos até decidir que queria viver da arte.
Capixaba de Vitória, Izak também construiu parte da carreira no Carnaval Capixaba, onde atua há cinco anos. Em 2022, mudou-se para São Paulo em busca de novas experiências e, em 2026, foi para Recife, onde passou a se dedicar ainda mais ao universo do calypso, dando aulas, produzindo conteúdo e criando conexões com profissionais ligados ao gênero.
Foi justamente esse caminho que o aproximou da equipe de Joelma. A oportunidade de integrar o balé não surgiu de uma seleção isolada, mas de uma trajetória construída ao longo dos últimos anos. Entre aulas, trabalhos e contatos com profissionais do meio, Izak passou a colocar seu trabalho cada vez mais próximo do universo da cantora.
Os ensaios para o Rock in Rio começaram em 23 de agosto e acontecem todos os dias. Para o bailarino, um dos aspectos mais marcantes da experiência é estar trabalhando diretamente com Joelma na preparação do espetáculo.
Durante muitos anos, eu estava na plateia, acompanhando os shows. Hoje, estar atrás dela, como bailarino, justamente no Rock in Rio, é algo que ainda parece inacreditável
“É uma honra enorme representar o Espírito Santo em um palco desse tamanho. Minha trajetória começou no carnaval e foi construída através da dança, então chegar até aqui carrega toda essa história comigo”, diz.
Para Izak, a participação também mostra como a dança pode aproximar diferentes territórios. “A arte mostra que podemos atravessar fronteiras, estudar outras culturas e nos conectar verdadeiramente com elas”, afirma.
Agora, mais de 20 anos depois daquele primeiro show que despertou sua paixão pela dança, o capixaba vai trocar a plateia pelo palco. Desta vez, ao lado da artista que, ainda na adolescência, ajudou a definir o caminho que ele escolheria seguir.