Caso Gilvan: o dilema de Magno Malta e o risco político para o PL

O requerimento de registro de candidatura do deputado Gilvan da Federal (PL) será julgado nesta sexta-feira (11) pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-ES), em sessão marcada para as 17h. Tecnicamente, ele está inelegível, pela prática do crime de violência política contra mulher, em condenação confirmada em três instâncias: decisões do juízo eleitoral de Vitória, do próprio TRE-ES e do relator de seu recurso eleitoral especial no TSE, ministro Ricardo Villas Boas Cueva.





No dia 28 de agosto, Cueva negou o recurso e um habeas corpus criminal pedido por Gilvan. Revogando liminar anterior, do ministro Nunes Marques, o relator manteve a condenação do deputado e, portanto, sua inelegibilidade. Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral do Espírito Santo impugnou a candidatura de Gilvan, isto é, pediu ao TRE-ES a negativa do registro. A Federação PSol/Rede fez o mesmo. É isso que será julgado nesta sexta.





Enquanto isso, os advogados de Gilvan entraram com dois recursos (agravos regimentais) no TSE, também sob a relatoria de Cueva: um no âmbito do recurso especial, outro no do habeas corpus. Basicamente, pedem a restauração dos efeitos da liminar concedida em julho por Nunes Marques, com a consequente suspensão da inelegibilidade de Gilvan. O TSE não tem data para julgar tais agravos. Em caso de recusa do registro dele pelo TRE-ES, esse será o último fio de esperança para o deputado bolsonarista.





Pelo calendário eleitoral, se Gilvan tiver mesmo a candidatura barrada pelo TRE-ES, a direção estadual do PL (leia-se Magno Malta) terá até segunda-feira (14) para substituí-lo na chapa.





Se não o fizer, apostando tudo numa incerta reviravolta vinda do TSE, Gilvan até poderá constar nas urnas eletrônicas, no dia 4 de outubro.





Mas, se não houver decisão favorável a ele até lá, os votos que vier a receber serão todos anulados. Esse é o entendimento prevalente, com base na jurisprudência atual do TSE. Para alguns advogados, porém, o prazo para eventual “salvação” vinda do TSE iria até a data da diplomação dos eleitos: 18 de dezembro.





De todo modo, independentemente da “data fatalíssima”, da real extensão da “sobrevida”, o fato é que o PL tem uma decisão crucial a tomar, relativa a outro prazo mais urgente: não trocar Gilvan na chapa, até segunda-feira (14), mesmo após eventual indeferimento no TRE-ES, corresponde a assumir um enorme risco político.





Significa ir para o tudo ou nada e apostar todas as fichas no sucesso junto ao TSE, ou seja, no incerto “provimento” de um recurso em tempo hábil para trazê-lo de volta ao jogo.





Se eles não substituírem Gilvan a tempo e o recurso dele no TSE não prosperar, a chapa ficará por demais prejudicada, bem como suas chances na disputa por espaço na Câmara dos Deputados.





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