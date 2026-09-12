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Morto em acidente em Aracruz era engenheiro e inspetor do Crea-ES

O engenheiro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde morreu

Publicado em 12 de Setembro de 2026 às 18:40

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

12 set 2026 às 18:40
Geovane Laporte, que morreu em acidente de trânsito em Aracruz
Geovane Laporti Felippe | Rede social

O motociclista de 33 anos que morreu em um acidente em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, era engenheiro mecânico e atuava como inspetor do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea/ES). 


O órgão lamentou a morte do profissional e destacou que Geovane Laporti Felippe sempre se dedicou à área tecnológica e às atividades institucionais e contribuiu para a valorização da engenharia no Espírito Santo.


O acidente aconteceu na manhã de sexta-feira (11), próximo à comunidade de Peladinho. Segundo a Polícia Militar, uma picape fazia uma conversão à esquerda quando colidiu com a motocicleta de Geovane.


O engenheiro foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e levado ao Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, onde morreu.


O motorista da picape, de 64 anos, foi levado por um amigo ao Hospital São Camilo, em Aracruz. Ele fez o teste do bafômetro, que deu resultado negativo.


As circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo) de Aracruz.

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