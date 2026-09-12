Ônibus escolar perde freio e se envolve em acidente em Alegre

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite desta sexta-feira (11), durante uma fiscalização na BR 101, em Anchieta, no Sul do Espírito Santo. No carro em que eles estavam, os policiais apreenderam 1.178 frascos de lança-perfume, 150 latas de gás aerosol butano e 100 comprimidos de uma droga sintética conhecida popularmente como “abacaxizinho”.





A abordagem aconteceu por volta das 21h, durante uma ação da Operação Divisas – Sudeste. Segundo a PRF, os agentes perceberam que um Citroën C3 prata teria alterado a rota para evitar a Unidade Operacional da corporação. O veículo foi interceptado e, conforme a polícia, os dois ocupantes demonstraram nervosismo e deram informações imprecisas sobre a origem e o destino da viagem.





Durante a abordagem, um dos homens informou aos policiais que havia lança-perfume e entorpecentes nas caixas transportadas. Na vistoria do veículo e do porta-malas, também foram encontrados dois celulares, pacotes de elásticos para vedação e R$ 360 em dinheiro. Segundo a PRF, o gás butano apreendido seria utilizado como insumo na produção do lança-perfume.





Ainda conforme a corporação, a carga teria saído do Rio de Janeiro (RJ) e seria transportada até Vila Velha, na Grande Vitória. Os dois homens e todo o material apreendido foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Polícia Civil, em Itapemirim. O veículo foi recolhido para um pátio credenciado.





A Polícia Civil foi procurada para informar quais medidas foram adotadas em relação aos suspeitos, e o texto será atualizado quando houver retorno.