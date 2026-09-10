O que são as drogas crumble e pineapple e por que têm esses nomes?

“Crumble” é o nome de um doce de origem britânica, feito com frutas cobertas por uma mistura de manteiga, farinha e açúcar, assada até ficar crocante. Já “pineapple” significa “abacaxi” em inglês. Apesar da relação com a culinária, os termos não têm nada a ver com comida no caso de uma apreensão de drogas no Espírito Santo.





Os nomes identificam parte dos 3,1 quilos de haxixe apreendidos recentemente pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR101, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo. A droga estava escondida no painel de um carro. Mas o que esses termos significam?





Para entender, primeiro é preciso saber o que é o haxixe. O consultor e especialista em Ciências da Cannabis André Julião explica que se trata de um concentrado produzido a partir da resina da cannabis. Essa resina é rica em estruturas chamadas tricomas, onde estão os canabinoides, entre eles o THC, principal composto psicoativo da planta.





A resina é separada do restante da planta, principalmente das flores, e dá origem a um produto concentrado em canabinoides. A extração pode ser feita de diferentes formas, com ou sem o uso de solventes.