Película escura faz PRF parar carro e achar 3,1 kg de haxixe no ES

Cerca de 3,1 quilos de haxixe foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) dentro de um compartimento escondido no painel de um carro, em Mimoso do Sul, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quinta-feira (3). Segundo a PRF, uma equipe fazia policiamento na BR 101 quando abordou um Volkswagen Voyage após notar películas excessivamente escuras nos vidros, inclusive no para-brisa.





Durante a vistoria, os agentes encontraram no painel um compartimento preparado para esconder objetos, equipado com uma trava de segredo eletrônico. No local havia dezenas de pequenos tabletes de haxixe, dos tipos “crumble” e “pineapple”, segundo a PRF, com alto valor no tráfico.





O motorista permaneceu em silêncio e não informou a origem nem o destino da droga. Ele foi encaminhado, junto com o entorpecente apreendido, para a 7ª Delegacia Regional da Polícia Civil, em Cachoeiro de Itapemirim.