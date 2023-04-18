Nova lei do insulfilm: como ficou a regra para película no carro

O Conselho Nacional de Trânsito (Contran) estabeleceu novas regras para o uso de películas nos vidros dos veículos. Entre as principais mudanças na nova lei do insulfilm, que pode gerar multa e pontos na CNH, chama a atenção a tolerância zero às bolhas na película, que no para-brisa e vidros laterais dianteiros podem comprometer a visão dos motoristas. Este é o tema em destaque nesta edição do “Direção Segura”. Quem explica é o Inspetor da Polícia Rodoviária Federal do Espírito Santo (PRF-ES), Wilys Lyra.