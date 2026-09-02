Negócio fechado: UVV tem novo dono

A Universidade de Vila Velha, uma das instituições de ensino mais tradicionais do Espírito Santo, tem um novo dono: a Clariens, braço de educação do gigantesco fundo Mubadala, de Abu Dhabi. As negociações com a família Dantas, fundadora da escola, vinham se desenrolando há alguns meses e aceleraram após o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) autorizar o negócio, em 31 de julho. O acordo foi selado na noite desta terça-feira (02).



A transição foi iniciada imediatamente. Os novos proprietários passarão a quarta-feira conversando com funcionários, professores e alunos. A família Dantas sai da UVV após mais de 52 anos. A instituição foi fundada em 1974, pelo professor Aly da Silva. Hoje, são 16 mil alunos e mais de 60 cursos.



As negociações foram iniciadas a partir de um desejo de parte dos sócios de venderem a escola. Surgiram algumas propostas, mas a única conversa que de fato andou foi com os árabes do Mubadala (por coincidência, mesma origem da família fundadora da UVV). Os valores envolvidos não foram divulgados.