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Abdo Filho

Negócio fechado: UVV tem novo dono

Negociações com os árabes do Mubadala vinham acontecendo há meses. O acordo foi fechado nesta terça-feira

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 11:45

Públicado em 

02 set 2026 às 11:45
Abdo Filho

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UVV
A Universidade Vila Velha (UVV) está na lista das melhores instituições do mundo UVV/Divulgação

A Universidade de Vila Velha, uma das instituições de ensino mais tradicionais do Espírito Santo, tem um novo dono: a Clariens, braço de educação do gigantesco fundo Mubadala, de Abu Dhabi. As negociações com a família Dantas, fundadora da escola, vinham se desenrolando há alguns meses e aceleraram após o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) autorizar o negócio, em 31 de julho. O acordo foi selado na noite desta terça-feira (02).

A transição foi iniciada imediatamente. Os novos proprietários passarão a quarta-feira conversando com funcionários, professores e alunos. A família Dantas sai da UVV após mais de 52 anos. A instituição foi fundada em 1974, pelo professor Aly da Silva. Hoje, são 16 mil alunos e mais de 60 cursos.  

As negociações foram iniciadas a partir de um desejo de parte dos sócios de venderem a escola. Surgiram algumas propostas, mas a única conversa que de fato andou foi com os árabes do Mubadala (por coincidência, mesma origem da família fundadora da UVV). Os valores envolvidos não foram divulgados.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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