Suzano vira sócia do Porto da Imetame, em Aracruz

A Suzano, gigante do papel e da celulose, acaba de fechar um acordo com o Grupo Imetame e terá 10% das ações do porto que está sendo construído em Barra do Riacho, Aracruz, e que será inaugurado em 2027. Dona de grandes áreas na região, a Suzano colocará terras à disposição do empreendimento.





“A Suzano acredita que a operação está alinhada à sua estratégia de criação de valor de longo prazo, combinando sua expertise de negócio em logística portuária com o potencial de monetização de seus ativos fundiários. Em parceria com grupos reconhecidos por sua capacidade de desenvolvimento e operação de empreendimentos de infraestrutura, a companhia entende que o empreendimento possui atributos para se consolidar como uma importante plataforma logística para o comércio exterior brasileiro”, informou a Suzano em fato relevante divulgado no começo da noite desta segunda-feira (31).