AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Abdo Filho

Suzano vira sócia do Porto da Imetame, em Aracruz

Dona de grandes áreas na região, a Suzano colocará terras à disposição do empreendimento

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 18:28

Públicado em 

31 ago 2026 às 18:28
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Divulgação/Imetame

A Suzano, gigante do papel e da celulose, acaba de fechar um acordo com o Grupo Imetame e terá 10% das ações do porto que está sendo construído em Barra do Riacho, Aracruz, e que será inaugurado em 2027. Dona de grandes áreas na região, a Suzano colocará terras à disposição do empreendimento.


“A Suzano acredita que a operação está alinhada à sua estratégia de criação de valor de longo prazo, combinando sua expertise de negócio em logística portuária com o potencial de monetização de seus ativos fundiários. Em parceria com grupos reconhecidos por sua capacidade de desenvolvimento e operação de empreendimentos de infraestrutura, a companhia entende que o empreendimento possui atributos para se consolidar como uma importante plataforma logística para o comércio exterior brasileiro”, informou a Suzano em fato relevante divulgado no começo da noite desta segunda-feira (31).

Veja Também 

Imagem de destaque

A importância do anúncio bilionário da ArcelorMittal para o ES

Terreno onde será a fábrica da GWM no Espírito Santo

GWM acelera projeto de fábrica no Espírito Santo

Sede da Apex Partners na Praia do Suá, Vitória.

Crise na Apex: BTG quer mudar gestor de fundo que tem ações do Shopping Vitória

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Porto da Imetame (Aracruz)
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Muito além do ovo cozido: 3 receitas fáceis e ricas em proteínas para o jantar 
Canal da Costa será tampado e ganhará parque linear até outubro de 2026
Trecho da Rua Castelo Branco será interditado na Praia da Costa
Escola Americana de Vitória.
Grupo Buaiz completa 85 anos e celebra trajetória ao lado dos capixabas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados