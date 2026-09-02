'Cargo não confere privilégio, mas impõe limite', diz Fachin após relatório da PF sobre Moraes

BRASÍLIA - O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, disse nesta quarta-feira (2), que o cargo de ministro "não confere privilégios, mas impõe deveres, limites e responsabilidades, que devem ser observados com absoluto respeito à Constituição, às leis e ao STF". O breve discurso foi proferido um dia depois da revelação pelo Estadão de mensagens do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master, a Alexandre de Moraes.