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Sabatina

Helder sobre segurança pública: "Vamos combater o crime organizado no andar de cima"

Candidato ao governo do ES também prometeu reduzir letalidade de ações policiais

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 13:10

Tiago Alencar

Tiago Alencar

Publicado em 

02 set 2026 às 13:10
Helder Salomão, candidato ao governo do Espírito Santo, durante sabatina A Gazeta e rádio CBN
Helder Salomão, candidato ao governo do Espírito Santo, durante sabatina A Gazeta e CBN Vitória Carlos Alberto Silva

Segurança pública foi um dos temas da sabatina com o deputado federal Helder Salomão (PT), candidato ao governo do Espírito Santo, nesta quarta-feira (2). Um dos pontos altos da entrevista com o petista foi sua promessa de combater o crime a partir do que chamou de "andar de cima". A conversa foi conduzida por colunistas de A Gazeta e pela âncora da rádio CBN Vitória, Fernanda Queiroz.


Conforme o candidato, o "andar de cima" seria os grupos financeiros que atualmente financiam o tráfico de armas e de drogas, fomentando a violência nas em regiões periféricas do Estado. "No nosso governo, o crime organizado não vai ser combatido somente nos territórios vulneráveis não. Não podemos tratar as pesssoas que estão lá como criminosas", disse.


Ainda durante a rodada de perguntas sobre segurança pública, o petista foi indagado sobre eventuais propostas de governo visando à redução da letalidade de abordagens policiais em territórios dominados pelo crime.


Ao responder ao questionamento, o candidato defendeu a implantação de câmeras corporais em todos os policiais durante atendimento de ocorrências. Segundo Helder, seu projeto de governo prevê que uso das câmeras deve ser acompanhado de uma estrutura para gestão das imagens. 


O candidato também afirmou que pretende aperfeiçoar os mecanismos de inteligência das forças de segurança. “Quanto mais inteligência, menos violência”, declarou.


Por fim, Helder ressaltou que o êxito em iniciativas para a segurança pública se dá a partir da combinação de elementos considerados essenciais por ele: planejamento, inteligência e repressão dura ao crime organizado, com uso equilibrado das forças de segurança.


"No nosso programa de governo, nós fazemos questão de dizer que, segurança, para nós é preservar a vida. A vida das famílias de bem e a vida dos policiais”, concluiu o candidato.

Petista encerrou rodada de sabatinas 

O petista foi o terceiro e último convidado postulante ao governo do Estado a participar das entrevistas. O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi recebido na terça-feira (1º) e o governador Ricardo Ferraço (MDB), na segunda-feira (31).


Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as sabatinas são feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest, divulgada na última quinta-feira (27).

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