CBF define data da primeira convocação de Ancelotti após a Copa

A CBF definiu a data para a primeira convocação da seleção brasileira após a disputa da Copa do Mundo de 2026. No dia 9 de setembro, o treinador Carlo Ancelotti irá convocar os 26 atletas que darão início ao novo ciclo do Brasil, visando o Mundial de 2030.



O evento será realizado na sede da CBF, no Rio de Janeiro, às 15h (de Brasília). O Brasil terá pela frente a Austrália e a Índia em três amistosos realizados entre setembro e outubro, na chamada Super Data Fifa.



Diante dos australianos, a seleção disputará dois jogos. O primeiro será no dia 25 de setembro, no Queensland Country Bank Stadium, em Townsville. Quatro dias depois, no dia 29, as seleções voltam a se enfrentar, desta vez no Suncorp Stadium, em Brisbane.



Na sequência, a seleção brasileira disputará um confronto inédito contra a Índia. A partida será realizada no dia 3 de outubro, no Estádio Salt Lake, em Calcutá.



A primeira convocação de Ancelotti deve conter novidades, e é esperada uma renovação em relação aos atletas convocados para a Copa de 2026. O treinador italiano afirmou que dará espaço para novos nomes neste ciclo, visando a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.



"Vamos mapear os novos jogadores que possam entrar, não digo na próxima Copa do Mundo de 2030, mas que possam já ser competitivos no primeiro objetivo, que é a Copa América de 2028", afirmou Carlo Ancelotti em entrevista ao GE no final de julho.