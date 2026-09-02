"Vamos criar a IA capixaba, para não dependermos de grandes plataformas", promete Helder

Deputado federal e candidato ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026, Helder Salomão (PT) propõe a criação de uma ferramenta de inteligência artificial capixaba para proteger dados e informações estratégicas e sensíveis do Estado.





“Nós vamos discutir com a universidade (Universidade Federal do Espírito Santo — Ufes), com os institutos federais, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e vamos criar aqui a IA capixaba, para a gente não ficar dependente de grandes plataformas, porque hoje estamos vulneráveis”, defendeu ele, durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (2).

Segundo o petista, a proposta está sendo estudada e profissionais da área de ciência e tecnologia dizem que é possível desenvolver o sistema.





Indagado sobre as funcionalidades da ferramenta, o candidato respondeu que o objetivo é promover mais segurança dos dados para informações estratégicas. “Tem coisa que a gente disponibiliza na rede, como hoje a gente faz nas grandes plataformas, que nos colocam vulneráveis, porque as nossas informações estão circulando para todo mundo."