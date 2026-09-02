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Eleições 2026

"Vamos criar a IA capixaba, para não dependermos de grandes plataformas", promete Helder

Declaração se deu durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (2)

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 13:25

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

02 set 2026 às 13:25

Deputado federal e candidato ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026, Helder Salomão (PT) propõe a criação de uma ferramenta de inteligência artificial capixaba para proteger dados e informações estratégicas e sensíveis do Estado. 


“Nós vamos discutir com a universidade (Universidade Federal do Espírito Santo  Ufes), com os institutos federais, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e vamos criar aqui a IA capixaba, para a gente não ficar dependente de grandes plataformas, porque hoje estamos vulneráveis”, defendeu ele, durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (2). 

 

Segundo o petista, a proposta está sendo estudada e profissionais da área de ciência e tecnologia dizem que é possível desenvolver o sistema.


Indagado sobre as funcionalidades da ferramenta, o candidato respondeu que o objetivo é promover mais segurança dos dados para informações estratégicas. “Tem coisa que a gente disponibiliza na rede, como hoje a gente faz nas grandes plataformas, que nos colocam vulneráveis, porque as nossas informações estão circulando para todo mundo."

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O debate em relação à tecnologia se deu em meio a questões sobre a escala 6x1. Posicionando-se favoravelmente ao fim do modelo de seis dias trabalhados para apenas um de descanso, Helder afirmou que se trata de uma tendência mundial. “No novo mundo do trabalho, no Brasil e no mundo, a gente precisa que as pessoas tenham mais tempo para a família, para o lazer, para cuidar da saúde, para estudar, para conviver."


Ao mesmo tempo, o candidato ressaltou ser necessário discutir o tema com responsabilidade.  “As novas tecnologias estão substituindo mão de obra. O que precisamos pensar é em um período de adaptação para a grande, média e microempresa, porque sou defensor dos empreendedores. E, digo mais, os empreendedores precisam ser valorizados”, afirmou o petista.

Sabatinas
Esta foi a terceira e última sabatina de A Gazeta e CBN Vitória com candidatos ao governo do Estado nas Eleições 2026. A série de encontros foi aberta na segunda-feira (31), com o governador Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição, e seguiu na terça-feira (1º) com o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos).


Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as entrevistas foram feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest, divulgada na última quinta-feira (27)


Os dois candidatos que não atingiram a pontuação mínima para participar das sabatinas — Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) — serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos cada, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta.

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