"Vamos criar a IA capixaba, para não dependermos de grandes plataformas", promete Helder

Deputado federal e candidato ao governo do Espírito Santo nas Eleições 2026, Helder Salomão (PT) propõe a criação de uma ferramenta de inteligência artificial capixaba para proteger dados e informações estratégicas e sensíveis do Estado.
“Nós vamos discutir com a universidade (Universidade Federal do Espírito Santo — Ufes), com os institutos federais, com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, e vamos criar aqui a IA capixaba, para a gente não ficar dependente de grandes plataformas, porque hoje estamos vulneráveis”, defendeu ele, durante sabatina realizada por A Gazeta e CBN Vitória na manhã desta quarta-feira (2).
Segundo o petista, a proposta está sendo estudada e profissionais da área de ciência e tecnologia dizem que é possível desenvolver o sistema.
Indagado sobre as funcionalidades da ferramenta, o candidato respondeu que o objetivo é promover mais segurança dos dados para informações estratégicas. “Tem coisa que a gente disponibiliza na rede, como hoje a gente faz nas grandes plataformas, que nos colocam vulneráveis, porque as nossas informações estão circulando para todo mundo."
O debate em relação à tecnologia se deu em meio a questões sobre a escala 6x1. Posicionando-se favoravelmente ao fim do modelo de seis dias trabalhados para apenas um de descanso, Helder afirmou que se trata de uma tendência mundial. “No novo mundo do trabalho, no Brasil e no mundo, a gente precisa que as pessoas tenham mais tempo para a família, para o lazer, para cuidar da saúde, para estudar, para conviver."
Ao mesmo tempo, o candidato ressaltou ser necessário discutir o tema com responsabilidade. “As novas tecnologias estão substituindo mão de obra. O que precisamos pensar é em um período de adaptação para a grande, média e microempresa, porque sou defensor dos empreendedores. E, digo mais, os empreendedores precisam ser valorizados”, afirmou o petista.
Pelas regras registradas no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), as entrevistas foram feitas com os concorrentes que obtiveram pelo menos 5% de intenção de voto na pesquisa Quaest, divulgada na última quinta-feira (27).
Os dois candidatos que não atingiram a pontuação mínima para participar das sabatinas — Breno Barcelos (Missão) e Rafael Demuner (UP) — serão contemplados com entrevistas gravadas, de cinco minutos cada, que serão veiculadas na CBN Vitória e em A Gazeta.
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