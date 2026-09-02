Os argumentos de Gonet para pedir a anulação de relatório da PF que liga Vorcaro a Moraes

Em 28 de março de 2025, Ciro encaminhou a Vorcaro três mensagens que, segundo ele, haviam sido enviadas por Gonet: "Que bom! Estou na torcida por vocês!"; "Já estou com saudades de você! Estou embarcando para Roma"; e "Manda essa mensagem para ele". Vorcaro agradeceu, e Ciro respondeu: "Lhe adora", "ele vai para Londres com a gente".