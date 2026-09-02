Em depoimento, jogador capixaba do Vasco admite conhecer investigados, diz colunista

Segundo apurou o telejornal RJ2, da TV Globo, a ação deflagrada na segunda-feira é um desdobramento da prisão de Ruan e busca esclarecer até onde vai a relação dos jogadores com o traficante. Os três seriam amigos de infância e conterrâneos (Serra, na Grande Vitória). Durante a apuração, a Polícia Civil teria encontrado no celular de Ruan conversas entre ele e os dois atletas.





A Polícia Civil capixaba informou que dois dos mandados foram cumpridos contra alvos que estavam soltos. Um deles foi preso em flagrante por posse de arma de fogo. Outros dois mandados foram cumpridos contra indivíduos que já estavam no sistema prisional.





A Operação “A Tropa” busca avançar na apuração da atuação do grupo criminoso e esclarecer a possível participação e o nível de envolvimento dos demais investigados.





No Rio de Janeiro, policiais civis do Espírito Santo e do Rio foram até a casa de David, na Barra da Tijuca, na manhã de segunda-feira. Dois celulares do jogador foram apreendidos. Ele acompanhou as buscas e, posteriormente, esteve na 14ª Delegacia de Polícia (Leblon), mas não prestou depoimento. Segundo o RJ2, o atleta pediu que o interrogatório fosse realizado em uma nova data.





Os policiais também foram ao Centro de Treinamento do Vasco, em Jacarepaguá, onde foram recebidos por dirigentes do clube. O lateral-direito Hayner, que defende o Vila Nova, também teve o celular apreendido durante a operação, em Goiânia.





Os clubes informaram que os jogadores demonstraram intenção de colaborar com as investigações. Em declaração ao RJ2, o diretor executivo de futebol do Vasco, Admar Lopes, afirmou que o clube está colaborando com as autoridades.





“O Vasco está colaborando com as autoridades e até haver uma resolução por parte das autoridades, o Vasco não vai fazer qualquer tipo de comentário. E dizer que o jogador continua a trabalhar normalmente.”





Segundo a nota divulgada pelo Vila Nova, os mandados de busca e apreensão contra Hayner foram cumpridos em Goiânia, na casa do atleta e no Centro de Treinamento Vila do Tigre, exclusivamente no seu armário pessoal, para averiguação.





O Vila afirmou que, segundo o próprio jogador, ele não possui qualquer envolvimento com atividades ilícitas.





"Hayner acredita que tenha sido incluído entre os alvos da medida judicial em razão de uma amizade de infância com um dos investigados por tráfico de drogas, que é oriundo da mesma comunidade onde o jogador cresceu, no Espírito Santo", disse o time goiano.