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Tráfico de drogas e armas

Operação da Polícia Civil do ES mira jogador do Vasco da Gama

David Corrêa, do Vasco, é alvo de mandados de busca no Rio de Janeiro; investigação da PCES apura atuação de organização criminosa interestadual

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 07:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 ago 2026 às 07:20
David Corrêa
David Corrêa Redes Sociais

O atacante capixaba David Corrêa, do Vasco da Gama, é alvo da operação "A Tropa" nesta segunda-feira (31) que investiga uma organização criminosa suspeita de envolvimento com tráfico de drogas e armas. A investigação é conduzida pela Polícia Civil do Espírito Santo e ocorre simultaneamente em diferentes estados.  

As diligências acontecem em municípios da Grande Vitória e em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, além de endereços no Rio de Janeiro, Goiás e no Distrito Federal. A operação é coordenada pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) e pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE).


Segundo a Polícia Civil capixaba, são cumpridos quatro mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão em diferentes estados. Os alvos são investigados pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e de armas e lavagem de dinheiro. 


A operação também tem como alvo outros atletas profissionais e empresários, segundo investigações da Polícia Civil capixaba. O grupo investigado teria atuação interestadual e possíveis vínculos com uma facção criminosa do Rio de Janeiro.


No Rio de Janeiro, agentes da 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumprem três mandados de busca e apreensão. 


Conforme o g1 Rio de Janeiro, equipes foram para a casa de David, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Outro endereço é o centro de treinamento cruzmaltino, em Jacarepaguá, na mesma região.


Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a participação atribuída aos atletas ou aos demais investigados no esquema.


Ao todo, a operação mobiliza aproximadamente 100 policiais civis, mais de 38 viaturas e dois helicópteros. As diligências são realizadas de forma coordenada pelas Polícias Civis dos estados envolvidos.


O g1 Rio de Janeiro entrou em contato com o Vasco da Gama e aguardava retorno até a última atualização.


* Com informações do g1 Rio de Janeiro. 

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