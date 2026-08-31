Operação da Polícia Civil do ES mira jogador do Vasco da Gama

As diligências acontecem em municípios da Grande Vitória e em Afonso Cláudio, no Espírito Santo, além de endereços no Rio de Janeiro, Goiás e no Distrito Federal. A operação é coordenada pelo Centro de Inteligência e Análise Telemática (CIAT) e pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme), da Superintendência de Inteligência e Ações Estratégicas (SIAE).





Segundo a Polícia Civil capixaba, são cumpridos quatro mandados de prisão temporária e 15 mandados de busca e apreensão em diferentes estados. Os alvos são investigados pela prática dos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e de armas e lavagem de dinheiro.





A operação também tem como alvo outros atletas profissionais e empresários, segundo investigações da Polícia Civil capixaba. O grupo investigado teria atuação interestadual e possíveis vínculos com uma facção criminosa do Rio de Janeiro.





No Rio de Janeiro, agentes da 14ª Delegacia de Polícia (Leblon) e da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme) cumprem três mandados de busca e apreensão.





Conforme o g1 Rio de Janeiro, equipes foram para a casa de David, na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro. Outro endereço é o centro de treinamento cruzmaltino, em Jacarepaguá, na mesma região.





Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre a participação atribuída aos atletas ou aos demais investigados no esquema.





Ao todo, a operação mobiliza aproximadamente 100 policiais civis, mais de 38 viaturas e dois helicópteros. As diligências são realizadas de forma coordenada pelas Polícias Civis dos estados envolvidos.





O g1 Rio de Janeiro entrou em contato com o Vasco da Gama e aguardava retorno até a última atualização.





* Com informações do g1 Rio de Janeiro.