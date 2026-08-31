Ecovias Capixaba completa um ano de concessão com R$ 682,7 milhões investidos e menos acidentes

Para comemorar esses marcos, a concessionária lançou a campanha "Ecovias Capixaba. Um ano levando o capixaba mais longe". Embalada pela conexão com a música "Da Da Da", da banda capixaba Casaca, que rodou o mundo após ser escolhida para acordar uma sonda espacial em Marte, a Ecovias Capixaba buscou mostrar como a rodovia faz parte da vida do capixaba, afinal: 90% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba passa pela BR 101, segundo dados da pesquisa Futura.