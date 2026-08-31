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Ecovias Capixaba completa um ano de concessão com R$ 682,7 milhões investidos e menos acidentes

Após assinatura do novo contrato de concessão, que foi modernizado, infraestrutura e atendimento ao usuário da BR 101 no Espírito Santo foram ampliados

Publicado em 31 de Agosto de 2026 às 10:14

Estúdio Gazeta

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Publicado em 

31 ago 2026 às 10:14
Ecovias Capixaba aplicou R$ 198 milhões em melhorias e manutenção da rodovia Divulgação/Ecovias Capixaba

Após um ano do novo contrato de concessão, a Ecovias Capixaba realizou investimentos que somam R$ 682,7 milhões, sendo R$ 539,7 milhões destinados à ampliação e melhorias da via e R$ 143 milhões à operação. Para a instituição, o período marcou a consolidação de obras estruturantes, avanços na segurança viária e o fortalecimento da relação com usuários, comunidades e órgãos reguladores.

Somente no setor de Engenharia, foram aplicados R$ 198 milhões em melhorias e manutenção da rodovia e R$ 469 milhões em obras de ampliação. Os investimentos resultaram em 23,2 quilômetros de pista duplicada liberados ao tráfego, com outros 32 quilômetros de duplicação em andamento em múltiplas frentes. O período também contou com a implantação de 6 mil novas placas, 42 mil metros de defensas metálicas e a revitalização de 1.200 quilômetros de sinalização horizontal.

"Completar um ano de contrato modernizado é um marco importante nessa caminhada. Investimos forte em obras, tecnologia e segurança para entregar uma rodovia mais moderna e mais segura para quem trafega todos os dias pela BR 101. Vamos continuar com nosso compromisso de longo prazo, unindo crescimento sustentável com o propósito de levar o capixaba mais longe", afirma Roberto Amorim, diretor-superintendente da Ecovias Capixaba.

Segurança e atendimento ao usuário

A Ecovias Capixaba registrou 65.353 atendimentos prestados aos usuários ao longo do ano. A concessionária ainda ampliou o uso de tecnologia com a implantação de câmeras com inteligência artificial em Linhares (km 136), Serra (km 281) e Viana (km 303), além de sistema de velocidade média em radares na BR-101 Norte para ações educativas. As 14 cabines de autoatendimento, conhecidas como “Olívias”, tiveram a utilização ampliada de 18,9% para 38,6%.

Os indicadores de segurança viária também avançaram: redução de 15,8% dos acidentes, 14% de acidentes com mortes, 18,4% de vítimas feridas e 9,5% de vítimas mortas.

Além disso, a Ecovias Capixaba obteve a licença de instalação para a construção dos contornos de Fundão e Ibiraçu, lançou o projeto Ecovias na Estrada para aproximar informação e participação das comunidades, e criou o programa Grandes Herbívoros de Sooretama, em parceria com o Instituto Pró-Tapir, voltado à conservação de antas e queixadas. A empresa também obteve a certificação ISO 55001 e destinou R$ 2,5 milhões a projetos sociais em 15 municípios do Espírito Santo.

Campanha marca celebração

Para comemorar esses marcos, a concessionária lançou a campanha "Ecovias Capixaba. Um ano levando o capixaba mais longe". Embalada pela conexão com a música "Da Da Da", da banda capixaba Casaca, que rodou o mundo após ser escolhida para acordar uma sonda espacial em Marte, a Ecovias Capixaba buscou mostrar como a rodovia faz parte da vida do capixaba, afinal: 90% do Produto Interno Bruto (PIB) capixaba passa pela BR 101, segundo dados da pesquisa Futura.

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