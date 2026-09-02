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Luto

Morre Gracindo Júnior, ator de novelas como 'O Casarão' e 'Dona Beija', aos 83 anos

Artista estava em casa, no Rio de Janeiro, ao lado da família. Ele era filho de Paulo Gracindo, morto há três décadas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 10:40

Morre Gracindo Júnior, ator de novelas como 'O Casarão' e 'Dona Beija', aos 83 anos
Morre Gracindo Júnior, ator de novelas como 'O Casarão' e 'Dona Beija', aos 83 anos Renato Rocha Miranda / Globo ; Folhapress
Morreu na noite desta terça-feira (1º), aos 83 anos, o ator e diretor Gracindo Júnior, conhecido por papéis em novelas como "O Casarão", "Dona Beija" e "O Salvador da Pátria". A morte foi confirmada pelo amigo Leonardo Brício, também ator e diretor.
Ele morreu em casa, no Rio de Janeiro, ao lado dos filhos e da mulher. A causa da morte não foi informada.
"Ontem, um pouco antes das 22h, meu amigo amado deu seu último suspiro, e quis Deus que eu estivesse ao lado dos seus filhos de sangue e de sua esposa nesse exato momento. Amigo, só posso te dizer que você foi e será sempre muito amado", escreveu ele nas redes sociais.
"Foram muitos encontros, caminhadas, almoços, e muito carinho e admiração. Veio daí 'Rei Davi' e você foi meu rei Saul. Depois nos encontrávamos com o pretexto de fazermos um projeto de teatro e você queria que eu dirigisse. Enfim, não rolou, mas os encontros pra isso rendiam tardes inesquecíveis para mim que ficarão guardados. Obrigado, amigo", continuou Brício.
Gracindo Júnior estava afastado das telas há cerca de oito anos. Nascido no Rio de Janeiro, ele era filho do também ator Paulo Gracindo.
O artista deu os primeiros passos na carreira no final da década de 1950, quando fez um teste para trabalhar na Rádio Nacional. À época, seu pai vivia o auge da popularidade na emissora, encarnando galãs em radionovelas. Em 1961, Gracindo estreou nos palcos na peça "A Escada".
Nesse período, ele passou a atuar também na televisão. Em 1964, foi um dos primeiros contratados da TV Globo, emissora que entraria no ar no ano seguinte.

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