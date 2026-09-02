Quem é Cíntia Chagas, nova namorada de Rubens Barrichello

A influenciadora Cíntia Chagas confirmou nesta terça-feira (1º) o namoro com o piloto de corrida Rubens Barrichello. Ambos estavam compartilhando imagens similares nas suas redes sociais de passeios na Itália.

Antes de ficar conhecida nas redes sociais, Chagas era professora de português. Ela é formada em letras pela UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais) e começou a dar aulas em cursinho em 2008.

Em 2015, ganhou projeção ao reunir alunos em uma casa noturna de Belo Horizonte na véspera do Enem para fazer uma revisão da prova. Depois, fez outras aulas parecidas em cinemas e academias.

Nas redes sociais, Cíntia ficou conhecida por falar sobre língua portuguesa, oratória, comportamento e etiqueta social. Com isso, chegou a mais de 7 milhões de seguidores.

Esse sucesso fez com que ela abrisse cursos online e começasse a fazer palestras. Também foi colunista da Rádio Jovem Pan e da Forbes Brasil, além de ter publicado quatro livros: "Sou Péssimo em Português", "Um Relacionamento sem Erros de Português", "A Dor Comum: a Urgência que Nos Une" e "Sexo, Amor e Hipérboles".