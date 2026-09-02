Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Famosos

Rafa Kalimann lamenta morte de cachorro da família: 'Virou estrelinha'

Influenciadora se emocionou ao falar de Alfredo que enfrentava problemas de saúde
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 09:29

Rafa Kalimann lamenta morte de cachorro da família
Rafa Kalimann lamenta morte de cachorro da família Reprodução @rafakalimann
Rafa Kalimann usou as redes sociais para se despedir de Alfredo, golden retriever da família.
Emocionada, a influenciadora contou que recebeu da mãe, Genilda Fernandes, a notícia da morte do animal e compartilhou uma homenagem ao pet, que fazia parte da família havia cerca de oito anos.
Segundo Rafa, a mãe encontrou uma maneira delicada de contar sobre a partida de Alfredo. "Hoje minha mãe me disse: 'filha, o Alfredo virou estrelinha', como quando se fala para uma criança pra tentar amenizar uma dor nova", escreveu.
A influenciadora aproveitou o relato para falar sobre a dificuldade de lidar com a perda de um animal de estimação. "Eu acho que deveria ter um nome direcionado pra dor de perder um deles. O Alfredo foi o guardião, o mais amigo, protetor", afirmou.
Rafa também relembrou a personalidade do cachorro e disse que tinha a impressão de que ele compreendia tudo o que ela dizia. "Eu tinha a certeza absoluta que ele entendia perfeitamente bem tudo o que eu falava (e respondia, do jeito dele)", contou.
Alfredo enfrentou dificuldades de saúde desde os primeiros anos de vida. Rafa contou que, logo que o cachorro chegou à família, um veterinário alertou que ele poderia apresentar complicações e precisar de cuidados especiais.
Nos últimos tempos, a situação se agravou. Depois de passar por uma cirurgia, Alfredo apresentou novas complicações, entre elas dificuldades para respirar. O cachorro também foi diagnosticado com um tumor e iniciou tratamento, mas continuou enfrentando problemas de saúde.
Ela também lembrou da relação entre Alfredo e sua filha, Zuza. A influenciadora lamentou que os dois tenham tido menos tempo juntos do que gostaria, mas se mostrou feliz pelos momentos que conseguiram compartilhar.
"Fico feliz pela Zuza ter vivido momentos tão felizes com o Alfredo, ter recebido e feito carinho no finalzinho da vida dele, mesmo que por um tempo menor do que o que eu gostaria, porque tenho certeza que eles brincariam muito juntos", contou.

Veja Também 

Ísis Valverde posta declaração para Marcus Buaiz

Isis Valverde quer filho com Marcus Buaiz e revela dificuldade: "Frustração"

Pedro Scooby e Cintia Dicker confirmam separação após seis anos de casamento

Pedro Scooby e Cintia Dicker confirmam separação após seis anos de casamento

Zeca Veloso, filho de Caetano e Paula Lavigne, se casa no Rio

Zeca Veloso, filho de Caetano e Paula Lavigne, se casa no Rio de Janeiro; veja fotos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Luto Pet Cachorro
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TDAH em adultos vai além da falta de foco: conheça sinais que caracterizam o transtorno
Acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3), na altura do km 9 da rodovia
Carreta com eucalipto tomba e afeta trânsito na BR 101, em Pedro Canário
Luana Piovani e Pedro Scooby discutem por causa de piolhos na cabeça da filha
Luana Piovani e Pedro Scooby enfrentam surto de piolhos na filha: saiba como tratar rápido

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados