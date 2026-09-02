Rafa Kalimann lamenta morte de cachorro da família: 'Virou estrelinha'

Rafa Kalimann usou as redes sociais para se despedir de Alfredo, golden retriever da família.

Emocionada, a influenciadora contou que recebeu da mãe, Genilda Fernandes, a notícia da morte do animal e compartilhou uma homenagem ao pet, que fazia parte da família havia cerca de oito anos.

Segundo Rafa, a mãe encontrou uma maneira delicada de contar sobre a partida de Alfredo. "Hoje minha mãe me disse: 'filha, o Alfredo virou estrelinha', como quando se fala para uma criança pra tentar amenizar uma dor nova", escreveu.

A influenciadora aproveitou o relato para falar sobre a dificuldade de lidar com a perda de um animal de estimação. "Eu acho que deveria ter um nome direcionado pra dor de perder um deles. O Alfredo foi o guardião, o mais amigo, protetor", afirmou.

Rafa também relembrou a personalidade do cachorro e disse que tinha a impressão de que ele compreendia tudo o que ela dizia. "Eu tinha a certeza absoluta que ele entendia perfeitamente bem tudo o que eu falava (e respondia, do jeito dele)", contou.

Alfredo enfrentou dificuldades de saúde desde os primeiros anos de vida. Rafa contou que, logo que o cachorro chegou à família, um veterinário alertou que ele poderia apresentar complicações e precisar de cuidados especiais.

Nos últimos tempos, a situação se agravou. Depois de passar por uma cirurgia, Alfredo apresentou novas complicações, entre elas dificuldades para respirar. O cachorro também foi diagnosticado com um tumor e iniciou tratamento, mas continuou enfrentando problemas de saúde.

Ela também lembrou da relação entre Alfredo e sua filha, Zuza. A influenciadora lamentou que os dois tenham tido menos tempo juntos do que gostaria, mas se mostrou feliz pelos momentos que conseguiram compartilhar.