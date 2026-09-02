Rafa Kalimann lamenta morte de cachorro da família: 'Virou estrelinha'

Rafa Kalimann usou as redes sociais para se despedir de Alfredo, golden retriever da família.
Emocionada, a influenciadora contou que recebeu da mãe, Genilda Fernandes, a notícia da morte do animal e compartilhou uma homenagem ao pet, que fazia parte da família havia cerca de oito anos.
Segundo Rafa, a mãe encontrou uma maneira delicada de contar sobre a partida de Alfredo. "Hoje minha mãe me disse: 'filha, o Alfredo virou estrelinha', como quando se fala para uma criança pra tentar amenizar uma dor nova", escreveu.
A influenciadora aproveitou o relato para falar sobre a dificuldade de lidar com a perda de um animal de estimação. "Eu acho que deveria ter um nome direcionado pra dor de perder um deles. O Alfredo foi o guardião, o mais amigo, protetor", afirmou.
Rafa também relembrou a personalidade do cachorro e disse que tinha a impressão de que ele compreendia tudo o que ela dizia. "Eu tinha a certeza absoluta que ele entendia perfeitamente bem tudo o que eu falava (e respondia, do jeito dele)", contou.
Alfredo enfrentou dificuldades de saúde desde os primeiros anos de vida. Rafa contou que, logo que o cachorro chegou à família, um veterinário alertou que ele poderia apresentar complicações e precisar de cuidados especiais.
Nos últimos tempos, a situação se agravou. Depois de passar por uma cirurgia, Alfredo apresentou novas complicações, entre elas dificuldades para respirar. O cachorro também foi diagnosticado com um tumor e iniciou tratamento, mas continuou enfrentando problemas de saúde.
Ela também lembrou da relação entre Alfredo e sua filha, Zuza. A influenciadora lamentou que os dois tenham tido menos tempo juntos do que gostaria, mas se mostrou feliz pelos momentos que conseguiram compartilhar.
"Fico feliz pela Zuza ter vivido momentos tão felizes com o Alfredo, ter recebido e feito carinho no finalzinho da vida dele, mesmo que por um tempo menor do que o que eu gostaria, porque tenho certeza que eles brincariam muito juntos", contou.