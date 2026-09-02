Cíntia Chagas confirma namoro com o piloto Rubens Barrichello

A influenciadora Cíntia Chagas, 44, está namorando o piloto de corrida Rubens Barrichello, 54. Os dois estão em uma viagem pela Itália, de onde vêm compartilhando nas redes sociais imagens semelhantes de paisagens, locais visitados e até de um jantar com amigos.

A informação do namoro foi publicada inicialmente pelo Portal Leo Dias e confirmada a outros veículos de imprensa, como UOL. A reportagem entrou em contato com a influenciadora, mas não obteve resposta até o momento.

Em maio, a influenciadora foi vista com o ator Murilo Benício em uma peça de teatro no Rio de Janeiro, mas um relacionamento entre os dois não chegou a ser confirmado por nenhuma das partes.