Cíntia Chagas confirma namoro com o piloto Rubens Barrichello

A influenciadora Cíntia Chagas, 44, está namorando o piloto de corrida Rubens Barrichello, 54. Os dois estão em uma viagem pela Itália, de onde vêm compartilhando nas redes sociais imagens semelhantes de paisagens, locais visitados e até de um jantar com amigos.
A informação do namoro foi publicada inicialmente pelo Portal Leo Dias e confirmada a outros veículos de imprensa, como UOL. A reportagem entrou em contato com a influenciadora, mas não obteve resposta até o momento.
Em maio, a influenciadora foi vista com o ator Murilo Benício em uma peça de teatro no Rio de Janeiro, mas um relacionamento entre os dois não chegou a ser confirmado por nenhuma das partes.
Cintia foi casada com o deputado estadual Lucas Bove (PL-SP), a quem denunciou por violência doméstica em outubro de 2025. Barrichello, por sua vez, teve uma união de 22 anos com Silvana Giaffone, com quem teve dois filhos. Depois disso, ele manteve um relacionamento com a jornalista esportiva Paloma Tocci, entre 2020 e 2022, e namorou a influenciadora Beta Whately por três meses, entre o fim de 2025 e o início de 2026.