Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem marmitas nas ruas do Rio de Janeiro

Bruna Marquezine, 31, e Shawn Mendes, 28, participaram nesta segunda-feira (31) da ação beneficente Macarrão com Salsicha, no Rio de Janeiro. A atriz e o cantor distribuíram água e alimentos para pessoas que passavam pelo local.

O perfil da ação, que tem ligação com a Paróquia Santa Rita de Cássia, publicou um vídeo no Instagram mostrando, além dos dois, outros voluntários que participaram da ação. Segundo a postagem, foram distribuídas 3.315 marmitas.