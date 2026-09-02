Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Ação social

Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem marmitas nas ruas do Rio de Janeiro

Postagem da iniciativa mostra artistas ao lado de outros voluntários. Segundo organizadores, foram doados 3.315 quentinhas durante a ação
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 10:28

Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem marmitas nas ruas do Rio de Janeiro
Bruna Marquezine e Shawn Mendes distribuem marmitas nas ruas do Rio de Janeiro Reprodução Instagram @macarraocomsalsicha.rj
Bruna Marquezine, 31, e Shawn Mendes, 28, participaram nesta segunda-feira (31) da ação beneficente Macarrão com Salsicha, no Rio de Janeiro. A atriz e o cantor distribuíram água e alimentos para pessoas que passavam pelo local.
O perfil da ação, que tem ligação com a Paróquia Santa Rita de Cássia, publicou um vídeo no Instagram mostrando, além dos dois, outros voluntários que participaram da ação. Segundo a postagem, foram distribuídas 3.315 marmitas.
O casal já foi registrado participando de outras ações de caridade. Em agosto, viajaram para Angola para ajudar em um projeto humanitário e também já visitaram a Casa Amarela, um projeto social no Morro da Providência, também no Rio.

Veja Também 

Para Marina, o reconhecimento dentro de uma relação precisa vir de quem conhece sua vida

Marina Ruy Barbosa diz não aceitar homem que se incomode com seu sucesso

Imagem de destaque

Quem é Cíntia Chagas, nova namorada de Rubens Barrichello

Cíntia Chagas (à esq.) e Rubens Barrichello (à dir.) estão em um relacionamento meses depois do piloto terminar namoro com Beta Whately

Cíntia Chagas confirma namoro com o piloto Rubens Barrichello

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Rio de Janeiro bruna marquezine
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Feira nacional de artesanato vai reunir expositores de 10 estados do Brasil
Maior feira de artesanato do ES começa neste sábado (5) com entrada gratuita em Vitória
Grupo LAF Brasil Veículos Elétricos tem chance de trabalho com carteira assinada
Importadora de bicicleta elétrica abre vagas de emprego no ES
Imagem de destaque
Passagem do Transcol pode ser paga por QR Code no celular; veja como

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados