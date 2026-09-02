Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

"Amor próprio"

Marina Ruy Barbosa diz não aceitar homem que se incomode com seu sucesso

Noiva de Abdul Fares desde 2023, ela relembra relação em que carreira vira ponto de conflito
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 02 de Setembro de 2026 às 09:45

Para Marina, o reconhecimento dentro de uma relação precisa vir de quem conhece sua vida
Para Marina, o reconhecimento dentro de uma relação precisa vir de quem conhece sua vida Reprodução/YouTube Pod_i
A maternidade deixou de ser um assunto para depois na vida de Marina Ruy Barbosa, 31. A atriz diz querer formar uma família e afirma que não pretende adiar por mais uma década o desejo de ser mãe. Em entrevista recente, ela também relembrou um relacionamento que terminou após divergências sobre o momento de ter filhos.
Marina contou que, em determinada relação, precisou explicar ao parceiro que queria priorizar a carreira. Na época, dizia se considerar jovem e acreditar que ainda não era hora de ser mãe.
"Você tem que entender que eu estou no auge da minha vida, tenho que correr atrás dos meus sonhos. Preciso que você entenda que esse momento da maternidade vai chegar. Daqui a pouco", contou em sua participação no POD_i, comandado por Andréia Sadi na GloboNews.
A resposta do companheiro, porém, a fez repensar a relação. Segundo Marina, ele disse: "Mas desde que eu te conheci, você está no auge. Eu achei que, com essa idade, o seu auge já teria passado".
A atriz afirmou ter interpretado a fala como um sinal de que o parceiro não torcia por sua evolução. "Essa pessoa que está comigo está esperando meu momento de queda? Não quer me ver crescer, me realizar?", questionou.
Outro episódio também pesou. Ao perguntar por que não recebia elogios, ouviu, segundo ela: "Ah, você já tem elogio demais".
Para Marina, o reconhecimento dentro de uma relação precisa vir de quem conhece sua vida longe da exposição pública. "Os elogios superficiais não vão me preencher. É a pessoa que conhece a Marina CPF, que dorme junto, que acorda junto [que vai me preencher]", afirmou.
O namoro acabou. "Não posso ter um homem que comece a se incomodar com o meu sucesso", disse. Ela definiu carreira e independência como pontos dos quais não pretende abrir mão em um relacionamento.
Marina está noiva do empresário Abdul Fares desde 2023.

Veja Também 

Imagem de destaque

Quem é Cíntia Chagas, nova namorada de Rubens Barrichello

Cíntia Chagas (à esq.) e Rubens Barrichello (à dir.) estão em um relacionamento meses depois do piloto terminar namoro com Beta Whately

Cíntia Chagas confirma namoro com o piloto Rubens Barrichello

Rafa Kalimann lamenta morte de cachorro da família

Rafa Kalimann lamenta morte de cachorro da família: 'Virou estrelinha'

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Marina Ruy Barbosa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
TDAH em adultos vai além da falta de foco: conheça sinais que caracterizam o transtorno
Acidente aconteceu na madrugada desta quinta-feira (3), na altura do km 9 da rodovia
Carreta com eucalipto tomba e afeta trânsito na BR 101, em Pedro Canário
Luana Piovani e Pedro Scooby discutem por causa de piolhos na cabeça da filha
Luana Piovani e Pedro Scooby enfrentam surto de piolhos na filha: saiba como tratar rápido

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados