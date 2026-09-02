Marina Ruy Barbosa diz não aceitar homem que se incomode com seu sucesso

A maternidade deixou de ser um assunto para depois na vida de Marina Ruy Barbosa, 31. A atriz diz querer formar uma família e afirma que não pretende adiar por mais uma década o desejo de ser mãe. Em entrevista recente, ela também relembrou um relacionamento que terminou após divergências sobre o momento de ter filhos.

Marina contou que, em determinada relação, precisou explicar ao parceiro que queria priorizar a carreira. Na época, dizia se considerar jovem e acreditar que ainda não era hora de ser mãe.

"Você tem que entender que eu estou no auge da minha vida, tenho que correr atrás dos meus sonhos. Preciso que você entenda que esse momento da maternidade vai chegar. Daqui a pouco", contou em sua participação no POD_i, comandado por Andréia Sadi na GloboNews.

A resposta do companheiro, porém, a fez repensar a relação. Segundo Marina, ele disse: "Mas desde que eu te conheci, você está no auge. Eu achei que, com essa idade, o seu auge já teria passado".

A atriz afirmou ter interpretado a fala como um sinal de que o parceiro não torcia por sua evolução. "Essa pessoa que está comigo está esperando meu momento de queda? Não quer me ver crescer, me realizar?", questionou.

Outro episódio também pesou. Ao perguntar por que não recebia elogios, ouviu, segundo ela: "Ah, você já tem elogio demais".

Para Marina, o reconhecimento dentro de uma relação precisa vir de quem conhece sua vida longe da exposição pública. "Os elogios superficiais não vão me preencher. É a pessoa que conhece a Marina CPF, que dorme junto, que acorda junto [que vai me preencher]", afirmou.

O namoro acabou. "Não posso ter um homem que comece a se incomodar com o meu sucesso", disse. Ela definiu carreira e independência como pontos dos quais não pretende abrir mão em um relacionamento.