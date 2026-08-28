Ciclovia vai ligar o Terminal de Vila Velha ao Parque da Prainha

As obras dos corredores de ônibus, ligando a Avenida Carlos Linderberg até a Terceira Ponte, devem alterar o percurso ou o tamanho de algumas vias de Vila Velha. Dentro do estudo técnico preliminar disponibilizado pela prefeitura, na licitação, está prevista a ampliação no número de faixas nas avenidas e ruas por onde os corredores devem passar, além de desapropriações que vão permitir a inclusão das faixas extras e um novo traçado para algumas dessas vias. A maior parte do traçado contemplará três faixas de circulação em cada sentido





O desenho inicial apresentado pela prefeitura inclui uma faixa extra para cada sentido do trânsito — uma da Terceira Ponte até a Avenida Carlos Lindenberg e outra na direção oposta. Os corredores serão construídos na Avenida Carioca, entre a Terceira Ponte e o Terminal de Vila Velha, e nas ruas Europa e Samuel Machado Duarte, além da Avenida Gonçalves Ledo e da Rua Eucalipto.





Já na Glória, o traçado apresentado pela Prefeitura de Vila Velha vai ocupar a Rua Dom Pedro II e as avenidas Jerônimo Monteiro e José Taváres de Brito, garantindo a conexão dos corredores de ônibus com a Avenida Carlos Lindenberg. Dentro desse percurso de 7,5 quilômetros, o edital da prefeitura ainda prevê a construção de seis estações de ônibus, três por sentido.