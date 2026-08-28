Ciclovia vai ligar o Terminal de Vila Velha ao Parque da Prainha

Vila Velha lançou edital para contratar a empresa que fará ciclovia de 1,5 quilômetro de extensão, ligando o Terminal de Vila Velha ao Parque da Prainha, até a estação do aquaviário. Segundo o documento, serão construídos 7,5 quilômetros de corredores de ônibus entre as avenidas Carioca e Carlos Lindenberg, conectando as faixas exclusivas para ônibus da Terceira Ponte com a do Expresso GV, em construção pelo Governo do Espírito Santo.
As obras estão orçadas em R$ 65,7 milhões, sem incluir os valores das desapropriações. A previsão de realização é de 900 dias (cerca de 30 meses), após a ordem de execução. As informações estão no edital de licitação, disponível no portal de transparência de Vila Velha.
A licitação é no modelo RCDI (Regime Diferenciado de Contratação Integrada), em que a empresa vencedora realiza o projeto executivo para, depois, fazer as obras. A estimativa é que as propostas para a licitação sejam abertas somente em novembro de 2026.
O percurso da nova ciclovia passará pelas avenidas Antônio Ataíde e Champagnat, além da Rua Presidente Lima, conectando o Terminal de Vila Velha à Prainha. As obras dos corredos exclusivos de ônibus, que vão até a Avenida Carlos Lindenberg, também terão ciclovia. “Esses investimentos são para melhorar a mobilidade urbana da cidade, tanto para quem anda de transporte público quanto para quem anda de bicicleta”, explica o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo.
Segundo o gestor municipal, as obras feitas na cidade, tanto com recursos do Governo Federal quanto em parceria com o Governo do Estado, devem reduzir pela metade o tempo de viagem para quem anda de ônibus pelo município. “Consegue imaginar a melhoria de vida? O trabalhador que passa duas horas ou mais no transporte público, todo dia, depois dessas obras vai ficar uma hora no trânsito, ficando com mais tempo para curtir sua família”, reforça Arnaldinho.
As obras dos corredores de ônibus, ligando a Avenida Carlos Linderberg até a Terceira Ponte, devem alterar o percurso ou o tamanho de algumas vias de Vila Velha. Dentro do estudo técnico preliminar disponibilizado pela prefeitura, na licitação, está prevista a ampliação no número de faixas nas avenidas e ruas por onde os corredores devem passar, além de desapropriações que vão permitir a inclusão das faixas extras e um novo traçado para algumas dessas vias. A maior parte do traçado contemplará três faixas de circulação em cada sentido
O desenho inicial apresentado pela prefeitura inclui uma faixa extra para cada sentido do trânsito — uma da Terceira Ponte até a Avenida Carlos Lindenberg e outra na direção oposta. Os corredores serão construídos na Avenida Carioca, entre a Terceira Ponte e o Terminal de Vila Velha, e nas ruas Europa e Samuel Machado Duarte, além da Avenida Gonçalves Ledo e da Rua Eucalipto.
Já na Glória, o traçado apresentado pela Prefeitura de Vila Velha vai ocupar a Rua Dom Pedro II e as avenidas Jerônimo Monteiro e José Taváres de Brito, garantindo a conexão dos corredores de ônibus com a Avenida Carlos Lindenberg. Dentro desse percurso de 7,5 quilômetros, o edital da prefeitura ainda prevê a construção de seis estações de ônibus, três por sentido.
06
estações de ônibus
serão construídas entre a Terceira Ponte e a Avenida Carlos Lindenberg.
Segundo a Prefeitura de Vila Velha, as obras da nova ciclovia e dos corredores de ônibus estão contempladas pelo novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal, com um investimento total estimado de R$ 143,2 milhões. O projeto contempla, ainda, adequação de calçadas e acessibilidade.
A prefeitura considera ainda que, com os corredores de ônibus, será feita uma ligação de transporte coletivo e mobilidade entre os dois pontos de grande fluxo da cidade. Mas a obra não inclui o tamponamento do Canal da Costa, como explicado pela secretária de Obras e Projetos Estruturantes de Vila Velha, Menara Cavalcante, para A Gazeta. O canal seguirá destampado, no trecho da Avenida Carioca.
Leia mais